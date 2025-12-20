Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Covid-19 aşıları vücuttaki "uyuyan virüsü" uyandırabilir! Hatırlatma dozu alanlar dikkat: Risk yüzde 21 artıyor

Milyonlarca kişinin sağlık kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, Covid-19 hatırlatma dozlarının ardından Zona riskinin arttığını tespit ederken, FDA'nın aşılara "kara kutu" uyarısı eklemeye hazırlandığı öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 13:49

Hollanda'da yapılan kapsamlı bir araştırma, Covid-19 hatırlatma dozlarının ardından halk arasında "Gece Yanığı" olarak da bilinen Zona hastalığı riskinin hafif bir artış gösterebileceğini ortaya koydu.

Groningen Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, en az bir doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri iki milyondan fazla kişinin elektronik sağlık kayıtları mercek altına alındı.

RİSK ORANI YÜZDE 21'E KADAR ÇIKIYOR

Daily Mail'in aktardığına göre, elde edilen veriler, aşılamayı takip eden 28 gün içerisinde Zona geliştirme riskinin tüm dozlar birleştirildiğinde yüzde yedi oranında arttığını gösteriyor.

Özellikle mRNA aşılarının üçüncü veya hatırlatma dozundan sonra oranın yüzde 21'e yükselmesi ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere ağrılı ve kabarcıklı döküntülerle kendini gösteren Zona, çoğu insanın çocukluk çağında suçiçeği olarak karşılaştığı "varicella-zoster" virüsünden kaynaklanıyor.

Covid-19 aşıları vücuttaki "uyuyan virüsü" uyandırabilir! Hatırlatma dozu alanlar dikkat: Risk yüzde 21 artıyor

VEKTÖR TABANLI AŞILARDA DURUM FARKLI

Araştırma ekibi, her yaştan erkeklerde vektör tabanlı bir aşı aldıktan sonra Zona riskinin belirgin şekilde daha yüksek olduğunu ve artışın yüzde 38'e ulaştığını tespit etti. Çalışmada analiz edilen aşıların büyük çoğunluğunu yüzde 69,2 ile Pfizer/BioNTech oluştururken, hemen ardından yüzde 18,6 ile Moderna takip etti.

Covid-19 aşıları vücuttaki "uyuyan virüsü" uyandırabilir! Hatırlatma dozu alanlar dikkat: Risk yüzde 21 artıyor

BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİ GEÇİCİ OLARAK "UYKUYA" DALIYOR

Drug Safety dergisinde 11 Aralık'ta yayınlanan çalışmaya göre, hatırlatma dozundan sonra Zona'nın ortaya çıkmasının arkasında yatan neden, bağışıklık sistemindeki geçici değişimler olabilir.

Aşılamanın ardından "lenfosit" adı verilen önemli bağışıklık hücrelerinin geçici olarak azalabileceği ve Zona'ya neden olan virüsün uyanmasına fırsat tanıyabileceği belirtiliyor.

Covid-19 aşıları vücuttaki "uyuyan virüsü" uyandırabilir! Hatırlatma dozu alanlar dikkat: Risk yüzde 21 artıyor

Ayrıca tekrarlanan aşı dozlarının (özellikle de üçüncü hatırlatma dozunun) vücutta saklanan virüsleri kontrol etmeye yardımcı olan T hücrelerini kısa bir süreliğine daha az aktif hale getirebileceği düşünülüyor.

Ancak araştırmacılar, mevcut bulguların aşının Zona'ya doğrudan neden olduğunu kanıtlamadığını, yalnızca bazı insanlarda küçük ve geçici bir bağlantı bulunduğunu vurguluyor.

Covid-19 aşıları vücuttaki "uyuyan virüsü" uyandırabilir! Hatırlatma dozu alanlar dikkat: Risk yüzde 21 artıyor

FDA’DAN "KARA KUTU" UYARISI HAZIRLIĞI

Öte tarafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Covid aşılarına yönelik potansiyel yan etkiler konusunda en ciddi uyarısı olan bir "kara kutu" ibaresi koymak için planlar yaptığı iddia edildi.

CNN’e konuşan ve ismini vermek istemeyen kaynaklara göre FDA, reçete bilgilerinin en tepesinde yer alan ve ciddi yan etkileri veya kısıtlamaları vurgulayan söz konusu uyarıyı aşılar için devreye sokmaya hazırlanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman şartlar neler?
ETİKETLER
#bağışıklık sistemi
#Covid-19 Aşıları
#Zona Hastalığı
#Yan Etkiler
#Hatırlatma Doz
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.