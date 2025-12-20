Covid-19 aşıları vücuttaki "uyuyan virüsü" uyandırabilir! Hatırlatma dozu alanlar dikkat: Risk yüzde 21 artıyor

Hollanda'da yapılan kapsamlı bir araştırma, Covid-19 hatırlatma dozlarının ardından halk arasında "Gece Yanığı" olarak da bilinen Zona hastalığı riskinin hafif bir artış gösterebileceğini ortaya koydu.

Groningen Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, en az bir doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri iki milyondan fazla kişinin elektronik sağlık kayıtları mercek altına alındı.

RİSK ORANI YÜZDE 21'E KADAR ÇIKIYOR

Daily Mail'in aktardığına göre, elde edilen veriler, aşılamayı takip eden 28 gün içerisinde Zona geliştirme riskinin tüm dozlar birleştirildiğinde yüzde yedi oranında arttığını gösteriyor.

Özellikle mRNA aşılarının üçüncü veya hatırlatma dozundan sonra oranın yüzde 21'e yükselmesi ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere ağrılı ve kabarcıklı döküntülerle kendini gösteren Zona, çoğu insanın çocukluk çağında suçiçeği olarak karşılaştığı "varicella-zoster" virüsünden kaynaklanıyor.

VEKTÖR TABANLI AŞILARDA DURUM FARKLI

Araştırma ekibi, her yaştan erkeklerde vektör tabanlı bir aşı aldıktan sonra Zona riskinin belirgin şekilde daha yüksek olduğunu ve artışın yüzde 38'e ulaştığını tespit etti. Çalışmada analiz edilen aşıların büyük çoğunluğunu yüzde 69,2 ile Pfizer/BioNTech oluştururken, hemen ardından yüzde 18,6 ile Moderna takip etti.

BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİ GEÇİCİ OLARAK "UYKUYA" DALIYOR

Drug Safety dergisinde 11 Aralık'ta yayınlanan çalışmaya göre, hatırlatma dozundan sonra Zona'nın ortaya çıkmasının arkasında yatan neden, bağışıklık sistemindeki geçici değişimler olabilir.

Aşılamanın ardından "lenfosit" adı verilen önemli bağışıklık hücrelerinin geçici olarak azalabileceği ve Zona'ya neden olan virüsün uyanmasına fırsat tanıyabileceği belirtiliyor.

Ayrıca tekrarlanan aşı dozlarının (özellikle de üçüncü hatırlatma dozunun) vücutta saklanan virüsleri kontrol etmeye yardımcı olan T hücrelerini kısa bir süreliğine daha az aktif hale getirebileceği düşünülüyor.

Ancak araştırmacılar, mevcut bulguların aşının Zona'ya doğrudan neden olduğunu kanıtlamadığını, yalnızca bazı insanlarda küçük ve geçici bir bağlantı bulunduğunu vurguluyor.

FDA’DAN "KARA KUTU" UYARISI HAZIRLIĞI

Öte tarafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Covid aşılarına yönelik potansiyel yan etkiler konusunda en ciddi uyarısı olan bir "kara kutu" ibaresi koymak için planlar yaptığı iddia edildi.

CNN’e konuşan ve ismini vermek istemeyen kaynaklara göre FDA, reçete bilgilerinin en tepesinde yer alan ve ciddi yan etkileri veya kısıtlamaları vurgulayan söz konusu uyarıyı aşılar için devreye sokmaya hazırlanıyor.