Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyorsa suçlu batarya değil o uygulama olabilir

PİLİ EN ÇOK SÖMÜREN "VAMPİR" UYGULAMALAR

Teknoloji analiz firmalarının yaptığı testlere göre, pil düşmanı uygulamaların başında sosyal medya devleri geliyor. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat ve LinkedIn gibi uygulamalar, siz onları kapattığınızı sansanız bile arka planda sürekli çalışmaya devam eder. Konumunuzu günceller, yeni bildirimleri kontrol eder, veri analizi yapar ve önbelleklerini (cache) yeniler.

Özellikle Facebook uygulaması, telefonun işlemcisini en çok yoran yazılımların başında gelir. Sadece bu uygulamayı silip Facebook'u tarayıcı (Chrome veya Safari) üzerinden kullanmak bile pil ömründe %20'ye varan bir artış sağlayabilir. Benzer şekilde, harita ve navigasyon uygulamaları (Google Maps, Yandex) kullanılmadığı zamanlarda bile "Konum Geçmişi" özelliği açıksa GPS uydusuna sürekli sinyal göndererek pili adeta içer. Ayrıca, ana ekrana eklediğiniz hava durumu ve haber "Widget"ları da sürekli veri çektiği için gizli pil düşmanlarıdır.