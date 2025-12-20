Balıkesir'de 9 gün önce düşen İHA incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi!

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bulunan boş araziye 9 gün önce düşen İHA çiftçiler tarafından bulundu. İHA'yı bulan vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

İNCELEME İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı. Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

DÜN DE İZMİT'TE İHA DÜŞMÜŞTÜ

Dün de Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kırsal alana insansız hava aracı düştü. Düşen İHA ekipleri harekete geçirdi. İçişleri Bakanlığı, İHA'nın Rus menşei olduğunu ve konuyla ilgili inceleme yapıldığını açıkladı.

"BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün konuya ilişkin açıklamada bulundu. Güler açıklamasında, "Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta İHA ve İDA’lar karşılıklı olarak yoğun şekilde kullanılıyor. Bu durum bölgede hem ticaret gemileri, hem yolcu uçakları için büyük tehlike oluşturuyor. 15 Aralık’ta vurarak düşürdüğümüz İHA olayında da hava trafiği için de hemen tedbir aldık. O güzergâhtaki uçakları en yakın havalimanlarına yönlendirerek emniyetli şekilde inmelerini sağladık. Uçaklarımızın güvenliğini sağladıktan sonra İHA’yı vurarak düşürdük. Daha sonra sivil hava trafiğinin güvenli şekilde devam etmesini sağladık.

Karadeniz’de kritik su üstü ve sualtı tesislerimizi korumak için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Sondaj gemilerimiz hayati önemi haiz. Rotasını şaşıran veya kontrolden çıkan İDA’lara karşı veya su altından gelebilecek tehditlere karşı geliştirdiğimiz ve uyguladığımız tedbirlerimiz var." ifadelerini kullandı.