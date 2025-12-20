Bakan Kacır Gaziantep'te duyurdu: 4 milyar liralık su yatırımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB İsale Hattı ve İslahiye Sanayi Sitesi Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, isale hattı projesinin öneminden, vizyonundan ve hedeflerinden bahsederek proje detayları hakkında bilgi verdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİDİ

Konuşmasına Bakan Kacır, "Tüm dünyanın küresel iklim değişikliği tehdidini somut şekilde hissettiği bir dönemden geçiyoruz. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, ekonomilere büyük zarar veren ve doğal yaşamı tehdit eden bu gerçek, her bir coğrafyayı farklı şekilde sınıyor. İklim değişikliğinin etkileri, adeta bir alarm niteliğinde kendini göstererek, sistemsel bir kırılmaya işaret ediyor. Ülkemiz de jeopolitik konumu gereği iklim krizini en fazla hisseden ülkeler arasında yer alıyor. Suyun verimli ve etkin kullanımı; sektörler arası ortak kullanılan bir kaynak olarak planlı yönetimi, Tarımdan endüstriyel kullanıma kadar geniş bir yelpazede su ayak izini azaltıcı adımların hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme için olmazsa olmazımızdır. Zira su şehirlerimizin refahı kadar, sanayimizin sürekliliği için de stratejik bir girdidir. Hele ki Gaziantep gibi; üretim kabiliyetiyle, ihracat performansıyla, girişimci ruhuyla Türkiye'nin omurgasını taşıyan şehirlerimizde ‘su yönetimi', geleceği yönetmek demektir" dedi.

221 OSB'DE ATIK SU SORUNUNU ÇÖZÜLDÜ

Gaziantep OSB'de 221 atık su sorununu çözdüklerini söyleyen Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; su kaynaklarımızın sanayimizde etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Planlı sanayileşme atılımımızın merkezinde yer alan organize sanayi bölgelerimizin; su, enerji ve atık yönetimini entegre bir anlayışla ele alıyoruz. OSB'lerimizi verimli ve çevreci üretim üslerine dönüştürüyoruz. Bu doğrultuda, OSB'lerimizde verimliliğin temeli olan merkezi atık su arıtma tesisi sayısını 147'ye çıkardık ve 221 OSB'de atık su sorununu çözdük. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz ‘Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi'nde önümüzdeki yıl 8 OSB'de Atıksu Arıtma Tesisi ve 5 OSB'de Atıksu Geri Kazanım Tesisi projesini tamamlamayacağız. Yeşil Dönüşüm Programıyla imalat sanayiimizdeki firmaların döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kaynak verimliliği, karbon salınımını azaltmaya dönük yatırım projelerine 180 milyon liraya kadar nakit destekler, yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağlıyoruz. Bugün de yine stratejik bir sanayi alt yapı yatırımını, bir vizyon projeyi Gaziantep OSB'mize kazandırıyoruz. Bakanlığımız destekleriyle hayata geçirilen Fırat-Gaziantep OSB Su İsale Hattı Projesi ile Gaziantep sanayisinin su ihtiyacını yüksek verimlilikle karşılıyoruz. Fırat Nehri'nden organize sanayi bölgemize ulaştırdığımız su sayesinde, su temininde yeraltı kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Toplam yatırım tutarı 4 milyar lira olan projemiz kapsamında 5 adet terfi istasyonu ve 6 adet regülasyon havuzu inşa ettik. Hidrolik, mekanik ve yapısal imalatları eksiksiz şekilde tamamlanan projemiz günlük 120 bin metreküp su iletim kapasitesiyle Gaziantep OSB'mizin halihazırdaki ve gelecekteki sanayi suyu ihtiyacını sorunsuz şekilde karşılayacak. Bakanlık olarak üretim zincirimizin her bir halkasını besleyecek, üretimde ekonomimizin tüm sektörlerinde verimliliği yükseltecek projeleri hayata geçirmeye kararlıyız. Bu doğrultuda attığımız bir diğer adımla da Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da içme suyu ve atık su arıtma tesislerinde bulunan eski ve verimsiz motorların, yüksek verimliliğe sahip motorlarla değişimini gerçekleştirdik. Bu projemiz kapsamında; 29 tesiste toplam 121 adet verimsiz motorun değişimini tamamladık" ifadelerini kullandı.

"GAZİANTEP'TE 2 BİN 265 HEKTAR BÜYÜKLÜĞÜNDE 11 YENİ SANAYİ ALANI İLAN ETTİK"

Gaziantep genelinde 11 yeni sanayi alanı ilan ettiğini söyleyen Bakan Kacır, "Aradan geçen 2,5 senede, depremden etkilenen illerimiz ve vatandaşlarımız her daim önceliğimiz oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu ağır yıkıma maruz kalan diğer illerimizde olduğu gibi, Gaziantep'te de çok boyutlu bir eylem planını devreye aldık. KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçlarına yönelik 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli destek sunan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı ile; ilimizdeki 480 KOBİ için 300 milyon lira kredi hacmi oluşturduk. Deprem Sonrası Canlanma Destek Programı kapsamında şehrimizde 4 bin 881 KOBİ'ye 2,6 milyar lira kaynak sağladık. Depremlerin ağır yıkıma yol açtığı Gaziantep ilimizde Araban, İslâhiye ve Nurdağı ilçelerini cazibe merkezleri programına dahil ettik. Program kapsamında düzenlediğimiz 40 teşvik belgesiyle 16,5 milyar liralık yatırım ve 2 bin 300 istihdamın önünü açtık. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla, geçtiğimiz ay sonunda yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle de üç ilçemizde gerçekleştirilecek yatırımlar için en üst düzey istihdam teşviklerini sunuyoruz. Depremden yoğun etkilenen ilçelerimizdeki OSB'lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl bakanlık olarak karşılıyoruz. Deprem felaketinin hemen ardından sanayi işletmelerimizin, en kısa sürede üretime yeniden başlayabilmesini sağlamak öncelikli hamlelerimizden biri oldu. Sanayicilerimizin talepleri ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda depremden sonra ilimizde 2 bin 265 hektar büyüklüğünde 11 yeni sanayi alanı ilan ettik" şeklinde konuştu.

"80 İŞYERİ SANAYİ SİTESİNİ İSLAHİYE'DE İNŞA ETTİK"

İslahiye'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kacır, "Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi ve sanayi altyapısının güçlenmesi amacıyla 80 işyeri sanayi sitesini İslahiye'de inşa ettik. Noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz kura ile 48 işyerinin hak sahiplerini belirledik. Hak sahiplerimize alın terlerinin kazanca dönüştüğü iş yerlerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İşletmelerimiz inşallah yeniden ayağa kalkacak, iş yerlerimiz faaliyetlerine güvenle kaldığı yerden devam edecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeğin, alın terinin arkasında durmaya, Gaziantep'i yeni eser ve hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz. Şehrimizin sanayicisi, üreticisi her daim yanında güçlü bir omuz, kuvvetli bir destek olduğunu bilerek güvenle adım atacak. Bizler tüm imkanlarımızla, vizyon projelerimizle, kalkınma hamlelerimizle Gaziantep'i ilmek ilmek dokumayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çok önemli bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek projenin detayları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, OSB isale hattı ve İslahiye sanayi sitesi anahtar teslim töreni ile Gaziantep sanayisinde Türkiye Yüzüyılı'na yakışır yatırımların hayata geçtiğini vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür edip hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından OSB isale hattı açılış ve İslahiye Sanayi Sitesi anahtar teslim töreni yapıldı.