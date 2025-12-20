Silahlı saldırıya uğrayan genç futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda dehşet yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Silahlı kavgaya dönüşen tartışmada 27 yaşındaki futbolcu Uğurcan Bekçi, K.E.B. ve İ.A. vücutlarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı. 3 yaralı çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırıldı.

GENÇ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve kariyerinde Kağıtspor, Körfez Spor Kulübü, Belediye Derincespor, 24 Erzincanspor ve Ankara Keçiörengücü gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu Uğurcan Bekçi entübe edildi. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.