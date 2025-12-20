Halı sahada acı olay! Bir anda yere düştü, hayatını kaybetti

Kategoriler
Kahramanmaraş'ta 47 yaşındaki Muhammed Beşir Ahmetoğlu, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada bir anda rahatsızlanarak yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ahmetoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ahmetoğlu'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.