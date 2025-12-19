Özgür Erdursun asgari ücret için net rakam verdi! Haftaya açıklanır

BÜTÜN ÜRÜNLERE ZAM GELİR

Şimdi yanında bir kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi bakın işletmeler küçük işletmeler çalıştıran kişilerin o kişinin o maliyetlerini karşılayabilmesi için ekmek satıyorsa ekmeği iki katına peynirin fiyatının üç katına, zeytinin fiyatını iki katına, pantolon iki katına işte tepeden tırnağa aklınıza ne geliyorsa mal ve hizmetlerin ürünleri de aynı oranda artar.



Burada önemli olan asgari ücretin rakamından ziyade diğer bizim giderlerimiz hayatımızı sürdürebilmemiz için kira başta olmak üzere kira yani barınma gıda ve diğer harcamaların, oranların, rakamlarının daha az artış göstermesi gerekiyor ki elimize geçen paranın bir değeri olsun.



Aksi hâlde rakamların artması hiçbir şey ifade etmez.”