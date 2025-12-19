Menü Kapat
Yaşam
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek Ankara, İzmir, Bursa 2025? Kura çekimi sonrası hak sahipleri belli olacak

TOKİ Ankara, İzmir, Bursa kuraları ne zaman çekilecek merak edilirken 500 bin sosyal konutta başvurular bugün sona eriyor. TOKİ 500 bin sosyal konut kuralarının çekileceği tarih binlerce vatandaşın gündeminde. Kura çekimi illere göre sırasıyla gerçekleşirken kuralar 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek Ankara, İzmir, Bursa 2025? Kura çekimi sonrası hak sahipleri belli olacak
Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak olan konutlar 1+1 ve 2+1 olarak satışa sunulacak. Milyonlarca kişinin başvuru yaptığı sosyal projesinde bekleyiş devam ediyor. Başvurular 19 Aralık'ta sona ererken çekimi tarihi de duyuruldu. , ve gibi illerde yaşayanlar ise kurası ne zaman çekilecek araştırmasına başladı.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK ANKARA, İZMİR, BURSA?

Sosyal konut projesinde evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kuralar 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek. Kuralar illere göre sırasıyla yapılırken il bazında kura tarihi henüz açıklanmadı. Kısa süre içerisinde TOKİ tarafından kur tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek Ankara, İzmir, Bursa 2025? Kura çekimi sonrası hak sahipleri belli olacak

TOKİ KURASI NE ZAMAN 2025?

2025 yılında 81 ilde gerçekleşen TOKİ sosyal konut projesinde süreç 10 Kasım'da başlamıştı. Bilgilendirme kılavuzuna göre kuralar 29 Aralık ile 27 Şubat aralığında çekilecek. Milyonlarca kişinin katıldığı projede kura çekimi illere göre sırasıyla gerçekleşecek.

TOKİ kuraları ne zaman çekilecek Ankara, İzmir, Bursa 2025? Kura çekimi sonrası hak sahipleri belli olacak

TOKİ KONTENJAN SAYISI

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

