12°
Gündem
 Murat Makas

Binlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayboldu! Uzman isim uyardı: Depremden daha tehlikeli

Uzak Doğu ülkeleri ve Endonezya'da sel ve toprak kaymalarında binlerce kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişinin ise kaybolduğu belirtiliyor. Türkiye'de de görülen sel felaketleri nedeniyle toprak kayması deprem korkusunu oluşturdu. Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, dünyada depremden daha riskli afetleri açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
13:56
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
14:02

’da etkili olan tropikal fırtına Senyar Kasırgası heyelanlara ve sellere yol açtı. Evlerin yıkılmasına ve binlerce binanın sular altında kalmasına neden olan afetler sonucu en az 1000 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500 kişi yaralandı. Uzak Doğu ülkelerinde meydana gelen felakette yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtilmişti. ve felaketleri tsunami ve deprem korkusunu da tetikledi.

Binlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayboldu! Uzman isim uyardı: Depremden daha tehlikeli

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, dünyada son dönemde artan sel felaketlerine dikkat çekerek dere yataklarına kurulan yerleşimlerin tehlike oluşturduğunu söyledi.

Binlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayboldu! Uzman isim uyardı: Depremden daha tehlikeli

TÜRKİYE'DE DE ETKİLİ OLUYOR

Geçen hafta Endonezya ve Uzak Doğu ülkelerinde meydana gelen sel felaketlerinde binlerce kişinin kaybolduğunu ve hayatını kaybettiğini hatırlatan Çelik, ''Şu an baktığımız zaman, son dönemde dünyadaki en büyük sorunlardan biri sel felaketleridir. Bu sel felaketleri Endonezya bölgesi, Uzak Doğu ülkeleri, Suudi Arabistan, Kuzey Irak, Kıbrıs, Türkiye ve birçok ülkede etkili oluyor. Birçok ülke sel felaketiyle mücadele ediyor. İnşallah Türkiye’de böyle bir sorunla karşılaşmayız" dedi.

Binlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayboldu! Uzman isim uyardı: Depremden daha tehlikeli

''DERE YATAKLARI GÖZ ARDI EDİLMİŞ''

Endonezya’da yaşanan felaketlerin, bilim ve özellikle jeoloji biliminin önemini açıkça gösterdiğini dile getiren Çelik, ''Baktığımız zaman özellikle Endonezya bölgesinde yaşanan felaketler, ilmin, bilimin ve jeoloji biliminin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Özellikle Jakarta bölgesine baktığımızda, tamamen bataklık ve dere yatağı üzerine kurulduğunu görüyoruz. Rakıma ve zemin etütlerine yeterince dikkat edilmemiş, dere yatakları göz ardı edilmiş" diye konuştu.

Binlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayboldu! Uzman isim uyardı: Depremden daha tehlikeli

DEPREMDEN DAHA ETKİLİ!

Muhtemel bir yoğun yağışta çok ciddi can kayıpları yaşanabileceğini vurgulayan Çelik, "Muhtemel bir yağmurda milyonlarca insan can kaybı yaşayabilir. Çünkü dere yatakları depremden daha tehlikeli ve daha risklidir diyebiliriz. Endonezya’da oluşan bu sel felaketi, bilim, ilim ve jeoloji biliminin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Derelerin zaman içerisinde zikzak çizerek geçtiği bilinmeden bu alanlarda şehirler kuruldu. Ancak sonunda dere, geçtiği yerden tekrar akacaktır" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#toprak kayması
#endonezya
#sel
#afet
#heyelan
#kasırga
#Senyar Kasırgası
#Gündem
