Binlerce kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi kayboldu! Uzman isim uyardı: Depremden daha tehlikeli

Endonezya’da etkili olan tropikal fırtına Senyar Kasırgası heyelanlara ve sellere yol açtı. Evlerin yıkılmasına ve binlerce binanın sular altında kalmasına neden olan afetler sonucu en az 1000 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 500 kişi yaralandı. Uzak Doğu ülkelerinde meydana gelen felakette yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtilmişti. Sel ve toprak kayması felaketleri tsunami ve deprem korkusunu da tetikledi.

Jeoloji mühendisi Fahri Çelik, dünyada son dönemde artan sel felaketlerine dikkat çekerek dere yataklarına kurulan yerleşimlerin tehlike oluşturduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DE DE ETKİLİ OLUYOR

Geçen hafta Endonezya ve Uzak Doğu ülkelerinde meydana gelen sel felaketlerinde binlerce kişinin kaybolduğunu ve hayatını kaybettiğini hatırlatan Çelik, ''Şu an baktığımız zaman, son dönemde dünyadaki en büyük sorunlardan biri sel felaketleridir. Bu sel felaketleri Endonezya bölgesi, Uzak Doğu ülkeleri, Suudi Arabistan, Kuzey Irak, Kıbrıs, Türkiye ve birçok ülkede etkili oluyor. Birçok ülke sel felaketiyle mücadele ediyor. İnşallah Türkiye’de böyle bir sorunla karşılaşmayız" dedi.

''DERE YATAKLARI GÖZ ARDI EDİLMİŞ''

Endonezya’da yaşanan felaketlerin, bilim ve özellikle jeoloji biliminin önemini açıkça gösterdiğini dile getiren Çelik, ''Baktığımız zaman özellikle Endonezya bölgesinde yaşanan felaketler, ilmin, bilimin ve jeoloji biliminin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Özellikle Jakarta bölgesine baktığımızda, tamamen bataklık ve dere yatağı üzerine kurulduğunu görüyoruz. Rakıma ve zemin etütlerine yeterince dikkat edilmemiş, dere yatakları göz ardı edilmiş" diye konuştu.

DEPREMDEN DAHA ETKİLİ!

Muhtemel bir yoğun yağışta çok ciddi can kayıpları yaşanabileceğini vurgulayan Çelik, "Muhtemel bir yağmurda milyonlarca insan can kaybı yaşayabilir. Çünkü dere yatakları depremden daha tehlikeli ve daha risklidir diyebiliriz. Endonezya’da oluşan bu sel felaketi, bilim, ilim ve jeoloji biliminin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Derelerin zaman içerisinde zikzak çizerek geçtiği bilinmeden bu alanlarda şehirler kuruldu. Ancak sonunda dere, geçtiği yerden tekrar akacaktır" ifadelerini kullandı.