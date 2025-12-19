Menü Kapat
12°
Yaşam
Üç aylar başlangıcı ne zaman 2025? Aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir oluyor

Bu yıl 1 Ocak'ta başlayan üç ayların tarihi hicri ay hesaplamalarına göre belli oldu. Vatandaşlar üç aylar başlangıcı ne zaman araştırmasına başlarken bu yıl ikinci kez yaşanacak. Üç aylar başlangıcının aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir gerçekleşiyor. 2025 takvimine göre üç ayların başlangıç tarihi de belli oldu. Müslümanların önemli zamanlarına kısa süre kaldı.

Üç aylar başlangıcı ne zaman 2025? Aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir oluyor
Müslümanlara dini hissiyat veren üç ayların başlangıcına az bir süre kala ne zaman başladığı merak edildi. 1 Ocak 2025 tarihinde başlayan , bu yıl iki defa yaşanacak. Üç aylar başlangıcı ne zaman belli oldu.

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI NE ZAMAN 2025?

2025 yılında üç aylar yılda iki kez yaşanacak. 1 Ocak'ta yaşanan üç aylar, 21 Aralık tarihinde yeniden başlayacak. Üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile gibi özel geceler yer alıyor. Üç aylar başlangıcının aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir gerçekleşiyor.

Üç aylar başlangıcı ne zaman 2025? Aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir oluyor

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen 'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" 'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ayı 19 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Üç aylar başlangıcı ne zaman 2025? Aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir oluyor

ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ

Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle:

Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Bu mübarek üç ayların ilki Receb ayıdır ki, Âdem aleyhisselamdan beri kıymetli idi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Receb, muhterem, kıymetli demektir.

Üç aylar başlangıcı ne zaman 2025? Aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir oluyor

2025 DİNİ GÜNLER VE GECELER

Üç Ayların Başlangıcı
1 Ocak 2025 Çarşamba
1 Receb 1446

Regaib Kandili
2 Ocak 2025 Perşembe
2 Receb 1446

Mirac Kandili
26 Ocak 2025 Pazar
26 Receb 1446

Berat Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe
14 Şaban 1446

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
1 Mart 2025 Cumartesi
1 Ramazan 1446

Üç aylar başlangıcı ne zaman 2025? Aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir oluyor

Kadir Gecesi
26 Mart 2025 Çarşamba
26 Ramazan 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
30 Mart 2025 Pazar
1 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
31 Mart 2025 Pazartesi
2 Şevval 1446

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
1 Nisan 2025 Salı
3 Şevval 1446

Terviye Günü
4 Haziran 2025 Çarşamba
8 Zilhicce 1446

Üç aylar başlangıcı ne zaman 2025? Aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir oluyor

Arefe Günü
5 Haziran 2025 Perşembe
9 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 1. Günü
6 Haziran 2025 Cuma
10 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 2. Günü
7 Haziran 2025 Cumartesi
11 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 3. Günü
8 Haziran 2025 Pazar
12 Zilhicce 1446

Kurban Bayramı 4. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi
13 Zilhicce 1446

Hicri Yılbaşı Gecesi
25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447

Üç aylar başlangıcı ne zaman 2025? Aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir oluyor

Hicri Yılbaşı Günü
26 Haziran 2025 Perşembe
1 Muharrem 1447

Aşûre Gecesi
4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi
9 / 10 Muharrem 1447

Aşûre Günü
5 Temmuz 2025 Cumartesi
10 Muharrem 1447

Mevlid Kandili
3 Eylül 2025 Çarşamba
11 Rebiulevvel 1447

Üç Ayların Başlangıcı
21 Aralık 2025 Pazar
1 Receb 1447

Regaib Kandili
25 Aralık 2025 Perşembe
5 Receb 1447

