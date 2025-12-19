Üç aylar başlangıcı ne zaman 2025? Aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir oluyor

Kategoriler
Müslümanlara dini hissiyat veren üç ayların başlangıcına az bir süre kala ne zaman başladığı merak edildi. 1 Ocak 2025 tarihinde başlayan üç aylar, bu yıl iki defa yaşanacak. Üç aylar başlangıcı ne zaman belli oldu.
2025 yılında üç aylar yılda iki kez yaşanacak. 1 Ocak'ta yaşanan üç aylar, 21 Aralık tarihinde yeniden başlayacak. Üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor. Üç aylar başlangıcının aynı yılda iki defa yaşanması 32-33 yılda bir gerçekleşiyor.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 15 Ocak'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 2 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak. Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek ve Müslümanlar 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.
Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle:
Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı, merhamet ettiği için, bazı günlere, gecelere ve aylara kıymet vermiş, bu zamanlarda yapılan dua ve tövbeleri kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapmaları, yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için bu zaman dilimlerini sebep kılmıştır. Halk arasında "üç aylar" olarak bilinen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını da, kullarının yalvarmaları, dua ve tövbe etmeleri için sebep kılmıştır. Bu mübarek üç ayların ilki Receb ayıdır ki, Âdem aleyhisselamdan beri kıymetli idi. Her ümmet, bu aya saygı gösterirdi. Receb, muhterem, kıymetli demektir.
Üç Ayların Başlangıcı
1 Ocak 2025 Çarşamba
1 Receb 1446
Regaib Kandili
2 Ocak 2025 Perşembe
2 Receb 1446
Mirac Kandili
26 Ocak 2025 Pazar
26 Receb 1446
Berat Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe
14 Şaban 1446
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
1 Mart 2025 Cumartesi
1 Ramazan 1446
Kadir Gecesi
26 Mart 2025 Çarşamba
26 Ramazan 1446
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
30 Mart 2025 Pazar
1 Şevval 1446
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
31 Mart 2025 Pazartesi
2 Şevval 1446
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
1 Nisan 2025 Salı
3 Şevval 1446
Terviye Günü
4 Haziran 2025 Çarşamba
8 Zilhicce 1446
Arefe Günü
5 Haziran 2025 Perşembe
9 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 1. Günü
6 Haziran 2025 Cuma
10 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 2. Günü
7 Haziran 2025 Cumartesi
11 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 3. Günü
8 Haziran 2025 Pazar
12 Zilhicce 1446
Kurban Bayramı 4. Günü
9 Haziran 2025 Pazartesi
13 Zilhicce 1446
Hicri Yılbaşı Gecesi
25 / 26 Haziran 2025 Çarşamba / Perşembe
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1446-1447
Hicri Yılbaşı Günü
26 Haziran 2025 Perşembe
1 Muharrem 1447
Aşûre Gecesi
4 / 5 Temmuz 2025 Cuma / Cumartesi
9 / 10 Muharrem 1447
Aşûre Günü
5 Temmuz 2025 Cumartesi
10 Muharrem 1447
Mevlid Kandili
3 Eylül 2025 Çarşamba
11 Rebiulevvel 1447
Üç Ayların Başlangıcı
21 Aralık 2025 Pazar
1 Receb 1447
Regaib Kandili
25 Aralık 2025 Perşembe
5 Receb 1447