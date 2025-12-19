Her yerde aranıyordu, gardıroptan çıktı! O anlar kamerada

Kategoriler
Hatay'da banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 40 Yıl hapis cezasıyla aranan A.B., polis ekiplerinin operasyonunda gardırop içerisinde yakalandı. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.