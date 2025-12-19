Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

İstanbulluların kış hasreti bitiyor! Kar yağışı sağanak gibi yağacak: 10 yıl sonra bir ilk

Yılbaşına sayılı günler kala hava sıcaklıkları iyiden iyiye düşüş göstermeye başladı. Aralık ayının sonlarına gelinmesine rağmen batı illerine kar yağmaması kış severleri oldukça üzdü. Müjdeli haber ise uzmanlardan geldi. İstanbul'da 10 yıl sonra ilke kez yılbaşında kar yağacağı bildirildi. İşte detaylar...

Özge Sönmez
19.12.2025
19.12.2025
Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Haritalarda kar yağışının olmaması dikkat çekerken, birçok bölgede sağanak yağışların olacağı bildirildi. Aralık ayının sonralarına gelinmesine rağmen sadece sıcaklıkların düşmesi, kar yağışının bir türlü gelmemesi kar severleri de oldukça üzdü. Uzmanlar ise yılbaşında kar yağabileceğinin sinyallerini verdi.

İstanbulluların kış hasreti bitiyor! Kar yağışı sağanak gibi yağacak: 10 yıl sonra bir ilk

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

HavaForum'un yaptığı değerlendirmeye göre, 'a yılbaşında kar yağacak. 10 yıl aradan sonra İstanbul'da yılbaşı günü sağanak bekleniyor.

İstanbulluların kış hasreti bitiyor! Kar yağışı sağanak gibi yağacak: 10 yıl sonra bir ilk

ORHAN ŞEN DE YILBAŞINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur." dedi.

İstanbulluların kış hasreti bitiyor! Kar yağışı sağanak gibi yağacak: 10 yıl sonra bir ilk
Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar yağışı batıya kaydı: 2 gün boyunca lapa lapa yağacak
İstanbul'a kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir tarih verdi
