İstanbulluların kış hasreti bitiyor! Kar yağışı sağanak gibi yağacak: 10 yıl sonra bir ilk

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Haritalarda kar yağışının olmaması dikkat çekerken, birçok bölgede sağanak yağışların olacağı bildirildi. Aralık ayının sonralarına gelinmesine rağmen sadece sıcaklıkların düşmesi, kar yağışının bir türlü gelmemesi kar severleri de oldukça üzdü. Uzmanlar ise yılbaşında kar yağabileceğinin sinyallerini verdi.

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

HavaForum'un yaptığı değerlendirmeye göre, İstanbul'a yılbaşında kar yağacak. 10 yıl aradan sonra İstanbul'da yılbaşı günü sağanak kar yağışı bekleniyor.

ORHAN ŞEN DE YILBAŞINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şen, "Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur." dedi.