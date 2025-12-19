Menü Kapat
12°
 Hüseyin Bahcivan

Antalya elektrik kesintisi 19 Aralık! Antalya Konyaaltı elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?

Antalya Konyaaltı elektrik kesintisinin ne zaman, saat kaçta sona ereceği belli oldu. AEDAŞ tarafından paylaşılan 19 Aralık Antalya elektrik kesintisi listesinde yer alan bilgilere göre Konyaaltı ilçesinin yanı sıra Alanya, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerine bağlı bazı mahallelerde de bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanıyor. Vatandaşlar tarafından Antalya elektrik kesintisi 19 Aralık listesi merak ediliyor.

Antalya elektrik kesintisi 19 Aralık! Antalya Konyaaltı elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?
ilçesinde bugün sabah saat 09.00'dan itibaren planlı bakım çalışması kapsamında meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Akdeniz Elektrik Dağıtım (AEDAŞ) tarafından Antalya Konyaaltı elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği açıklandı. AEDAŞ tarafından paylaşılan 19 Aralık 2025 Cuma elektrik kesintisi listesinde yer alan bilgilere göre 11 ilçede kesinti yaşanıyor.

Vatandaşlar tarafından Antalya , , , Gazipaşa, Kaş, Kepez, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Antalya elektrik kesintisi 19 Aralık! Antalya Konyaaltı elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?

ANTALYA KONYAALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK 19 ARALIK?

AEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre planlı bakım çalışması kapsamında Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma, Merkez Hurma 251, Merkez Hurma Boğaçayı, Merkez Hurma ve Muratpaşa mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Bakım çalışması sebebi ile iş salığı ve güvenliği de gözeterek yapılan elektrik kesintinin saat 16.00'da sona ereceği açıklandı.

Antalya elektrik kesintisi 19 Aralık! Antalya Konyaaltı elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 19 ARALIK

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinin yanı sıra Alanya, Demre, Döşemealtı, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. AEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre kesintilerin sona ereceği tarihler şöyle:

Alanya elektrik kesintisi

Alanya ilçesinin Hacıkerimler, Mahmutseydi, Yeniköy ve Bademağacı mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisi saat 16.00'da sona erecek. Demirtaş Mahallesi'nde yaşanan kesintinin ise 16.30'da biteceği açıklandı.

Demre elektrik kesintisi

AEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Demre ilçesinin Kapaklı ve Yavu mahallelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Yatırım çalışması kapsamında yapılan kesinti saat 17.00'de sona erecek.

Antalya elektrik kesintisi 19 Aralık! Antalya Konyaaltı elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?

Döşemealtı elektrik kesintisi

Döşemealtı ilçesinin Bahçeyaka ve Yeniköy mahallelerinde yaşanan elektrik kesintisinin saat 16.00'da sona ereceği duyuruldu.

Gazipaşa elektrik kesintisi

Gazipaşa ilçesinin Pazarcı ve Gürcam mahallelerinde yaşanan kesinti saat 16.00'da sona erecek.

Kaş elektrik kesintisi

Andifli, Ağullu, Gökçeören, Pınarbaşı, Çukurbağ ve Ortbağ mahallelerinde yaşanan kesinti saat 16.00'da, Çörten köyünde yaşanan kesinti ise saat 16.30'da bitecek.

Kepez elektrik kesintisi

Kepez ilçesinin Avni Tolunay mahallesinde deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılıyor. Aktoprak, Aydoğmuş ve Karşıyaka mahallelerinde ise yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi meydana geldi. Kesintilerin saat 16.00'da sona ereceği duyuruldu.

Antalya elektrik kesintisi 19 Aralık! Antalya Konyaaltı elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?

Kumluca elektrik kesintisi

AEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Mavikent Mahallesi'nde bakım çalışması nedeniyle meydana gelen elektrik kesintisi saat 16.00'da sona erecek.

Manavgat elektrik kesintisi

Manavgat ilçesinin Sorgun ve Side mahallelerinde kesinti meydana geldi. Sorgun Mahallesi'ndeki kesintinin saat 15.00'te, Side Mahallesi'ndekinin ise 15.00'te biteceği açıklandı.

Antalya elektrik kesintisi 19 Aralık! Antalya Konyaaltı elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?

Muratpaşa elektrik kesintisi

Güzeloluk, Hurma, Kırcami, Doğuyaka, Güzeloba ve Çağlayan mahallelerinde yaşanan elektrik kesintileri saat 16.00'da sona erecek.

Serik elektrik kesintisi

Serik ilçesinin Kadriye, Burmahancı ve Belek ilçelerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Kesintilerin saat 16.00'da sona ereceği duyuruldu.

YORUM YAZ
