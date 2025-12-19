Jake Paul Anthony Joshua maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Boks maçının CANLI yayın bilgileri duyuruldu

Kategoriler
Jake Paul Anthony Joshua maçına az bir süre kala hangi kanalda yayınlandığı da merak edildi. İki sporcuya toplamda yaklaşık 50 milyon dolar garanti ücret ödeneceği öğrenilirken nefes kesen maçın dövüş kartı da duyuruldu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 Aralık Cuma gecesi başlayacak olan maç ülkemizde cumartesi sabahı 06.30'da izlenecek.
Nefes kesen boks maçı Netflix'te yayınlanacak. Binlerce vatandaş Netflix aboneliği satın alarak boks maçını canlı olarak izleyebilecek. Milyonlarca kişi canlı olarak Netflix platformu üzerinden müsabakayı takip edebilecek.
Netflix üzerinden yayınlanacak olan müsabaka ABD saatiyle 19 Aralık Cuma gecesi başlayacak. Tüm dünyanın heyecanla beklediği karşılaşma için nefesler tutuldu. Jake Paul'un efsane isim Mike Tyson ile yaptığı dövüş tüm Türkiye'de canlı olarak izlenmişti. Jake Paul'un bu sefer rakibi Anthony Joshua olacak.
Boks sporunun efsane isimlerinin karşılaşmaları canlı olarak takip ediliyor. Tüm dünyanın beklediği müsabaka ise cumartesi sabahı TSİ 06.30'da canlı olarak Netflix ekranlarında izlenebilecek. Heyecanla beklenen maçı binlerce kişinin takip etmesi bekleniyor.
Ana Kart (Netflix)
Ağır siklet: Jake Paul vs Anthony Joshua – 8 raund
Süper tüy sıklet (Kadınlar): Alycia Baumgardner (c) vs Leila Beaudoin – 12 raund – WBO, IBF ve WBA kadınlar süper tüy sıklet şampiyonlukları
Cruiserweight: Anderson Silva vs Tyron Woodley – 6 raund
Horoz siklet (Kadınlar): Cherneka Johnson (c) vs Amanda Galle – 10 raund – Kadınlar bantamweight tartışmasız şampiyonluk maçı
Hafif siklet (Kadınlar): Caroline Dubois (c) vs Camilla Panatta – 10 raund – WBC kadın hafif siklet şampiyonluğu
Saman ağırlığı (Kadınlar): Yokasta Vadisi (c) vs Yadira Bustillos – 10 raund – WBC kadınlar saman sıklet şampiyonluğu
Hafif siklet: Avious Griffin vs Justin Cardona – 10 raund
Cruiserweight: Keno Marley vs Diarra Davis Jr – 4 raund