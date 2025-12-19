Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025 listesi: AGS öğretmen ataması kontenjanı artırılacak mı?

AGS öğretmen atamaları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada branş dağımlarının Aralık ayının ilk 2 haftasında duyurulacağını ifade etmşti. Akademide alacakları eğitimle beraber atamaları bekleyen öğretmen adayları ise bütçe görüşmeleriyle beraber kontenjan artırımı konusunda son gelişmeleri yakından takip ediyor. MEB tarafından açıklanan kılavuza göre 2025 yılında toplam 25 bin atama için kontenjan ayrılmıştı. 15 binlik atama, geçtiğimiz Kasım ayında tamamlandı. Öğretmen atamalarıyla ilgili Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki AGS öğretmen ataması branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İşte, öğretmen atamasında son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025 listesi: AGS öğretmen ataması kontenjanı artırılacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 14:36

AGS öğretmen atamaları için bu yıl 10 bin kontenjan ayrıldı. TBMM Genel Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı’na yeni dönemde ayrılan bütçe belirlendi. Bütçe öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temaslar sürdürülürken atamalarda kontenjanların artırılması gündeme geldi. 24 Kasım’da tamamlanan atamalarda en fazla alım sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi öğretmenliği, ingilizce öğretmenliği, türkçe öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve rehber öğretmenlik branşlarına ayrılmıştı. Peki MEB AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl olacak? İşte, atamalarla ilgili yapılan açıklama…

MEB AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI 2025 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’na bu yıl 400 bin üzerinde başvuru geldi. İlk kez öğretmen atamalarında AGS puanı kullanılacak.

Kontenjan artırılması gündemdeyken branş dağılımı henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı branş dağılımı çalışmasını tamamladıktan sonra listeyi yayımlayacak.

Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı yaptığı yeni açıklamada çalışmaların sürdüğünü ifade ederek hangi branştan kaç öğretmen alımı olacağının kısa süre içerisinde belli olacağını söyledi.

Yüksek kontenjan ayrılan branşlar için farklı şehirlerde eğitim açılması bekleniyor. Öğretmen atamalarında branş dağılımı listesinin en geç Aralık ayının son haftası duyurulması bekleniyor.

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025 listesi: AGS öğretmen ataması kontenjanı artırılacak mı?

EN ÇOK ATAMA YAPILAN BRANŞLAR HANGİLERİ?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl öğretmen atamalarındaki branş dağılımını, ihtiyaca göre şekillendiriyor. Son yapılan atamalarda 4.378 sınıf öğretmeni, 3087 özel eğitim öğretmeni ve 1802 din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen ataması gerçekleşti.

AGS ile yapılacak atamalarda ise daha önceki yıllarda olduğu gibi İngilizce Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Rehber Öğretmenlik branşlarına ağırlık verilmesi öngörülüyor.

AGS 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2025 listesi: AGS öğretmen ataması kontenjanı artırılacak mı?

2026 YILI BÜTÇESİ BELLİ OLDU

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından Bakanlıkların yeni yıl bütçeleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı için bütçesi 1 trilyon 943 milyar 965 milyon 746 bin lira oldu.

ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.