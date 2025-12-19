ABD'den Doğu Pasifik operasyonu! İki tekne daha vuruldu: 5 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı ileri sürülen tekneleri hedef almayı sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın teknelerin bilinen bir kaçakçılık rotası üzerinde uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu operasyonlar sırasında 3’ü ilk teknede, 2’si ikinci teknede olmak üzere toplam 5 narko-terörist öldürülmüştür. ABD askeri personeli herhangi bir zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.