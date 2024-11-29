1982'de Pasifik Okyanusu'nda gizemli bir ses kaydedilmişti: Bilim insanları sebebini açıkladı

29 Kasım 2024 10:52 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:02

Bilim insanları, okyanusun derinliklerinden gelen ve "bio-ördek" olarak adlandırılan gizemli seslerin kaynağını belirledi. Araştırmalara göre, bu mekanik seslerin hayvanların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandığı bir tür konuşma olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları ve denizciler, onlarca yıldır okyanusun derinliklerinden gelen tuhaf ve benzersiz sesleri kaydediyor. Bu sesler, sanki genizden çıkıyormuş hissiyatı uyandırmaları ve kulağa oldukça yabancı gelmeleri nedeniyle insanların merak duygusunu gıdıklıyor. Neyse ki araştırmacıların artık bu konuda bir fikri var.

SESLER, HAYVANLARIN KENDİ ARALARINDA KONUŞMASIYMIŞ

Söz konusu sesler "bio-duck" (biyo-ördek) olarak adlandırılsa da duyduğunuzda "bu bir ördek" demezsiniz. Ancak bilim insanlarının yaptığı son analizler ise büyük bir sırrı açığa çıkardı: Seslerin, hayvanlar​ arasında geçen bir konuşma​ olabileceği sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, Pasifik Okyanusu'nun Güney Fiji Havzası'nda 1982 yılında kaydedilen bu gizemli kayıtlardan birini yeniden analiz ederek bu sonuca ulaştı. Araştırmayı yürüten Victoria Üniversitesi'nden sualtı akustiği araştırmacısı Ross Chapman yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Belki akşam yemeği hakkında konuşuyorlardı, belki ebeveynler çocuklarıyla konuşuyordu ya da belki de sadece arkasındaki uzun ipi çekerek ileri geri giden o çılgın gemi hakkında yorum yapıyorlardı."

İlk başlarda dinleyiciler derin deniz​ seslerinin doğal olmadığını düşündüler. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi Deniz Biyoloğu Denise Risch, "Çok düzenli olan düşük frekanslı bir ses​ darbesi olan bu sesi duydular. Neredeyse mekanik bir ses. Yani ilk duyduğunuzda bunun bir hayvan olduğunu düşünmezsiniz, ancak çok yüksek ve çok yaygındır. Kış aylarında Güney Okyanusu boyunca duyabilirsiniz" dedi.

HAYVANLAR, BİRBİRLERİNİ DİNLİYORDU

Bilim insanları bu alışılmadık mekanik sesleri, bir geminin arkasına çektikleri ve su altı seslerini algılayan bir dizi hidrofon kullanarak kaydettiler. Farklı hidrofonlar araştırmacıların farklı konuşmacıları tanımlamasını sağladı.

Chapman, okyanusun farklı yerlerinde genellikle birkaç farklı hoparlör olduğunu ve hepsinin bu sesleri çıkardığını keşfettiklerini belirterek, "En şaşırtıcı şey, bir konuşmacı konuşurken diğerlerinin sanki dinliyormuş gibi sessiz kalmasıydı. Sonra ilk konuşmacı konuşmayı kesiyor ve diğerlerinden gelen yanıtları dinliyordu" diye konuştu.

Daha önceki araştırmalar, çubuklu balinaların en küçük türü olan Minke balinalarının bu sesleri çıkardığı sonucuna varmıştı. Ancak bunu doğrulayacak bir bulguya rastlanmadı.