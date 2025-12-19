Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Kategoriler
Gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındı. Avukat Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.
Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve yarın ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi.