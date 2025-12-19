Menü Kapat
12°
Gündem
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındığını avukatı Çağrı Çetin duyurdu. Gültekin'in Bebek'te bir kafede otururken gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
19.12.2025
19.12.2025
Gazeteci Levent Gültekin'in gözaltına alındı. Avukat Çağrı Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Levent Gültekin gözaltına alınmıştır" ifadesini kullandı.

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

BEBEK'TE KAFEDE OTURURKEN GÖZALTINA ALINDI

Gültekin'in 01.20'de Bebek'te bir kafede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.
Levent Gültekin'in Vatan Emniyet'e götürüldüğü ve yarın ifadesinin Bilişim Şube'de alınacağı öğrenildi.

