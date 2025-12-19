Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Yeni yılın ilk yasal düzenlemesi sanal bahis olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadele konusunda "Kökünü kurutacağız" diyerek talimat verdiği yasa dışı bahisle ilgili düzenleme yeni yılın ilk yasal düzenlemesi olacak. Şans oyunları, sanal kumar, yasa dışı bahis gibi bağımlılık yapan, kişilerde ekonomik ve ruhsal çöküntüye yol açan yapılara ilişkin ağır yaptırımlar yolda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Yeni yılın ilk yasal düzenlemesi sanal bahis olacak
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
19.12.2025
02:53
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
02:55

Özellikle gençleri ağına düşüren, aileleri dağıtan, kayıt dışı ekonomiye sebep olan ve sanal kumarla ilgili tehditle mücadele için hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda "Kökünü kurutacağız" diyerek kararlılıkla mücadeleyi vurguladığı bu yapılar için yasal düzenleme talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Yeni yılın ilk yasal düzenlemesi sanal bahis olacak

CEZALAR YENİDEN DÜZENLENECEK

Türk Ceza Kanunu’ndaki suçları, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına ilişkin özel hükümler, Kabahatler Kanunu’ndaki yaptırımlar yeniden ele alınacak. Bu çerçevede, cezaların artırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları hız kazandı. Yapılacak düzenleme ile; hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşların korunması sağlanacak.

SIKI DENETİM MEKANİZMALARI

Düzenleme ile; yasa dışı her türlü kumar oyunları ile mücadelede hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması esas alınarak, kamu kurumlarının sorumlulukları gözden geçirilecek. Örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları ve gençleri hedef alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarında cezalar daha ağırlaştırılacak. Yasa dışı bahis oyunları alanında daha sıkı denetim mekanizmaları kurulacak ve yasa dışı bahis siteleriyle mücadelenin etkinleştirilmesi hedeflenecek. Suç geliriyle mücadele ve finansal denetimlerin artırılması, bu yasaklı faaliyetlerle bağlantılı olan suç örgütlerinin finansal kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmalar da idari düzenlemeler kapsamında değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Yeni yılın ilk yasal düzenlemesi sanal bahis olacak

MASAK, yasa dışı bahis oyunları ile mücadele etkili olacak. Lisanssız oyun oynatanlar veya buna yer ve imkan sağlayanlara, yurtdışında mevcut bir oyuna internetle erişim sağlanarak ’den oynanmasına imkan sağlayanlara, sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenlere, reklam vererek kişileri bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenlere verilen hapis ve idari para cezaları yeniden değerlendirilerek uygulanan cezalar artırılacak.

