TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
12°
Ekonomi
Yüzyılın Konut Projesi'nde geri sayım: Başvuru sonrası kura süreci başlıyor

Türkiye'nin heyecanla beklediği 81 ilinde başlatılan 500 bin sosyal konut başvuruları bugün sona eriyor. Kayıtların yapılmasıyla kura süreci başlayacak. Konutların yüzde 10 peşinatla 240 aya varan vade ile satılması bekleniyor.

Yüzyılın Konut Projesi'nde geri sayım: Başvuru sonrası kura süreci başlıyor
Yüzyılın Konut Projesi"nde başvuru sürecinde sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşasını kapsayan projede heyecanla beklenen kura çekimi başlıyor. Sosyal konut için başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden saat 17.00'de sona erecek.

Yüzyılın Konut Projesi'nde geri sayım: Başvuru sonrası kura süreci başlıyor

KURA SÜRECİ BAŞLIYOR

Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Yüzyılın Konut Projesi'nde geri sayım: Başvuru sonrası kura süreci başlıyor

TOPLAM KONUTUN BEŞTE BİRİ İSTANBUL'DA

Projede en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Proje kapsamında toplam konutun beşte biri İstanbul'da inşa edilecek.

ÖZEL KONTENJANLAR AYRILDI

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

İLK TESLİMAT 1 YIL SONRA

Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi'nde geri sayım: Başvuru sonrası kura süreci başlıyor

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

