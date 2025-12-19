Şeyma Subaşı'ndan uyuşturucu operasyonu sonrası ilk açıklama!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Aleyna Tilki, Danla Biliç ve İrem Sak hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli içinse yakalama kararı çıkarıldı.
Bir dönem ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evlenen ve Melisa Ilıcalı adında kızı bulunan Şeyma Subaşı saatler sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Şeyma Subaşı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim."