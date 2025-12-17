Uyuşturucu operasyonunda kritik gelişme! Sercan Yaşar tahliye edildi

Ünlülere ve medyaya yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonlarında kritik isim olduğu belirtilen Sercan Yaşar isimli sosyal medya fenomeni Aralık ayı başında “uyuşturucu madde bulundurmak” ve “uyuşturucu satmak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bugün ise Yaşar, ifade için adliyeye getirildi. TGRT ekranlarında canlı yayınlanan Medya Kritik programında gazeteci Fuat Uğur, Sercan Yaşar'ın tahliye edildiğini duyurdu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin tutuklandığı uyuşturucu operasyonunda kritik isim olduğu öne sürülen sosyal medya fenomeni de olan ve ünlülere uyuşturucu temin ettiğini iddia edilen Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildiği öğrenildi.