12°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Zalgiris Anadolu Efes maç skoru! Farklı galibiyet nefes oldu

Anadolu Efes, EuroLeague'in 16. haftasında Zalgiris Kaunas deplasmanında 23 sayı farkla galip geldi. Lacivert-Beyazlılar, zorlu Litvanya sahasındaki mücadelede 64-87 kazanarak EuroLeague'deki 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

Zalgiris Anadolu Efes maç skoru! Farklı galibiyet nefes oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
23:55
|
17.12.2025
17.12.2025
23:59

‘in çift maç haftasında temsilcimiz dış sahada karşılaştığı Zalgiris Kaunas karşısında 87-64’lük skorla zafer kazandı.

Zalgiris Kaunas bu sonuçla 9-7’ye gerilerken, Anadolu Efes ise derecesini 6-10 seviyesine getirdi.

Zalgiris Anadolu Efes maç skoru! Farklı galibiyet nefes oldu

Yeni koçu Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlılar, aynı zamanda EuroLeague’deki 3 maçlık mağlubiyet dizisine de son vermiş oldu.

Anadolu Efes, hızlı başladığı karşılaşmanın ilk devresini de 35-37 üstün kapatmıştı.

Temsilcimiz, çift maç haftasının ikinci bölümünde cuma akşamı 20:30’da Dubai Basketball’ı ağırlayacak.

Zalgiris galibiyetinde 6'da 4 üçlük isabetiyle 18 sayı üreten ve 18 verimlilik puanıyla oynayan Cole Swider maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Zalgiris Anadolu Efes maç skoru! Farklı galibiyet nefes oldu
  1. Zalgiris 17-28 Anadolu Efes
  2. Zalgiris 35-37 Anadolu Efes
  3. Zalgiris 51-63 Anadolu Efes
  4. Zalgiris 64-87 Anadolu Efes
#Basketbol
#anadolu efes
#euroleague
#Zalgiris Kaunas
#Pablo Laso
#Cole Swider
#Aktüel
