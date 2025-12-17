Zalgiris Anadolu Efes maç skoru! Farklı galibiyet nefes oldu

Kategoriler
Euroleague‘in çift maç haftasında temsilcimiz Anadolu Efes dış sahada karşılaştığı Zalgiris Kaunas karşısında 87-64’lük skorla zafer kazandı.
Zalgiris Kaunas bu sonuçla 9-7’ye gerilerken, Anadolu Efes ise derecesini 6-10 seviyesine getirdi.
Yeni koçu Pablo Laso yönetimindeki lacivert-beyazlılar, aynı zamanda EuroLeague’deki 3 maçlık mağlubiyet dizisine de son vermiş oldu.
Anadolu Efes, hızlı başladığı karşılaşmanın ilk devresini de 35-37 üstün kapatmıştı.
Temsilcimiz, çift maç haftasının ikinci bölümünde cuma akşamı 20:30’da Dubai Basketball’ı ağırlayacak.
Zalgiris galibiyetinde 6'da 4 üçlük isabetiyle 18 sayı üreten ve 18 verimlilik puanıyla oynayan Cole Swider maçın en değerli oyuncusu seçildi.