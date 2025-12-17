Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Cem Küçük açıkladı! 'Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar bazılarının başını yakacak'

TGRT Haber'de Medya Kritik programına katılan Cem Küçük, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin kendisine attığı mesajları ve dosyada yer alan suçlamaları ilk kez paylaştı. Küçük, Cebeci'nin kendisine komplo kurulduğu uyuşturucu kullanmadığını söylediğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 23:46

'de canlı yayınlanan programı konuğu Türkiye Gazetesi yazarı , ünlülere yönelik başlatılan kapsamında bugün akşam saatlerinde tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin kendisine 3 gündür mesaj attığını açıkladı. Küçük, Cebeci'nin kendisine uyuşturucu kullanmadığını, kendisine komplo kurulduğu iddia ettiğini belirtti. Gazeteci Küçük, saçında çıkan uyuşturucu maddelerine ilişkin Cebeci'nin kendisine, estetik olduğu için uyuşturucu bulunduğunu söylediğini belirtti.

"BANA KOMPLO KURULDU"

Küçük canlı yayında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bana üç gündür mesaj atıyor. Yani bir İsmail Saymaz'a bir de bana attığını söyledi. Yani ben işte kullanmıyorum da estetik oldum da ondan uyuşturucu filan diye de ya telefonundan çıkanlar var. Bugünkü olay dışında. Ben uyuşturucu kullanmadım, temizim. Bana bir komplo kuruluyor filan gibi mesajlar attı."

"YER TEMİN ETME, YER GÖSTERME VE SATIN ALMA ÇIKTI"

Cem Küçük, tutuklanan spiker Cebeci'nin telefonundan uyuşturucuya yönelik yer temin etme, yer gösterme ve satın alma gibi suç teşkil eden davranışların tespit edildiğini belirtti. Küçük konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ya şimdi her şeyi tabii ne kadar konuşabilirsin şey özel hayat ayrı bir şey. Herkes hakikaten özel hayat kişiyi bağlar. Kimseyi ilgilendirmez ama uyuşturucu işi oldu mu? Ve önemli bir kişi varsa milli güvenlikle alakalıdır. Yani kişinin ne yaptığı kendini bağlar ama uyuşturucu işi de yer temin etme, alma, gösterme varsa bu sıkıntıya girer ki telefonunda çıkanları da bazılarının başını ciddi ağrıtır. Onu da söyleyeyim. O da o kişileri bağlar. Ama o kadar ne kadar söyleyeyim değil. Ama Ela Rümeysa'da yer gösterme, temin etme o da var. Olduğunu söylüyor savcılar. O yüzden de bu akşam tutuklandı."

TÖVBE EDİP KENDİSİNE YENİ BİR HAYAT KURABİLİR

Cem Küçük, kendisine 3 gündür mesajlar atan spiker Ela Rümeysa Cebeci'yi sıkıntılı günlerin beklediğini söyleyerek tövbe edip yeni bir hayat kurmasını tavsiye ederek şunları söyledi:

"Şu an bu programı izlemiyordur. Sonradan görürse veya başka yani ona da Mehmet Akif'e dediğimi diyeyim. Tövbe edip yani pozitif çıkmış. Tövbe edip artık bir daha bu işleri yapmayacağını söyleyerek kendisine yeni bir hayat kurabilir. Çünkü bayağı sıkıntılı günler onu bekliyor."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı!
Ela Rümeysa Cebeci'den ofiste skandal uyuşturucu videosu! Cem Yılmaz'a gönderdi, aldığı cevap dikkat çekti
ETİKETLER
#tgrt haber
#tutuklama
#cem küçük
#uyuşturucu operasyonu
#Medya Kritik
#Ela Rümeysa Cebeci
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.