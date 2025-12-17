Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı!

Kategoriler
Adli Tıp raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkan eski Habertük spikeri Ela Rumeysa Cebeci, savcılık ifadesinin ardından "uyuşturucu madde temin etmek" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cebeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Cebeci’nin saçından alınan ve Adli Tıp Kurumu tarafından incelenen örnekte uyuşturucu madde tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır."