Trabzonspor Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

Ziraat Türkiye Kupası'nda elemelerin ardından grup aşamasına geçiliyor. Organizasyonda A Grubu ilk maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşılaşıyor.
Trabzonspor'un evi Papara Park'ta oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak ve müsabakayı Hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Trabzonspor: Onuralp, Pina, Savic, Batagov, Arif, Bouchouari, Ozan, Zubkov, Muçi, Augusto, Sikan.
Alanyaspor: Ertuğrul, N.Lima, F.Aliti, G.Makouta, Ümit, Hadergjonaj, R.Duarte, Fatih, I.Hagi, H.Ui-Jo, U.Ogundu