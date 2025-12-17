Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İsrail Mısır'la anlaştı! 35 milyar dolarlık doğal gaz satacak

Gazze'de binlerce Filistinliyi katlederek dünyanın gözü önünde soykırım yapmasıyla bilinen İsrail, ekonomisine olumlu katkı sağlayacak bir anlaşmayı Mısır'la yaptı. İsrail, Mısır'a doğal gaz satarak 35 milyar dolar kazanacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail Mısır'la anlaştı! 35 milyar dolarlık doğal gaz satacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.12.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
17.12.2025
saat ikonu 23:02

Filistin'deki acı tablonun eli, yüzü kanlı mimarı Başbakanı Netanyahu, Bakanı Eli Cohen ile ortak bir basın açıklaması yaparak İsrail ile 'ın doğal gaz anlaşması imzaladığını duyurdu.

Netanyahu, yapılan 112 milyar şekel (35 milyar dolar) değerindeki anlaşmanın "İsrail tarihinin en büyük doğal gaz anlaşması" olduğunu belirtti.

İsrail Mısır'la anlaştı! 35 milyar dolarlık doğal gaz satacak

"DAHA HOŞ SÜRPRİZLER OLACAK"

Doğal gaz anlaşmasından elde edilecek meblağın 18 milyar dolarının doğrudan hazineye gireceğini söyleyen Netanyahu, Mısır'la varılan anlaşmanın İsrail'in enerji alanında bölgesel konumunu büyük ölçüde güçlendirdiğini öne sürdü. Netanyahu, konuşmasını "Daha ​​hoş sürprizler olacak." diye bitirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahalarından Leviathan'ın ortaklarından "NewMed" enerji şirketi tarafından 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Mısır'la 35 milyar dolar değerinde doğal gaz ihracat anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

İsrail Mısır'la anlaştı! 35 milyar dolarlık doğal gaz satacak

Açıklamada, Leviathan sahasından Mısır'a 2040 yılına kadar 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği belirtilmişti.

Anlaşmanın Leviathan'ın genişlemesinin önünü açacağı aktarılan açıklamada, genişleme ile 2064'e kadar İsrail pazarına doğal gaz arzının sağlanmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

İsrail Mısır'la anlaştı! 35 milyar dolarlık doğal gaz satacak

Mısır ile İsrail arasında 2019'da 60 milyar metreküplük gaz tedarikini kapsayan imzalanmıştı. Leviathan sahasının 2020 yılında faaliyete geçmesinden kısa süre sonra Mısır'a gaz tedariki başlamıştı.

Leviathan gaz sahasında geçen yıl üretilen 11,33 milyar metreküp doğal gazın büyük kısmı Mısır ve Ürdün'e ihraç edilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savaşın görünmeyen yüzü! İsrail ordusu çöküyor: Bir asker daha intihar etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hamas doğruladı! Kassam Tugayları komutanı Saad, İsrail saldırısında öldü
ETİKETLER
#doğalgaz
#İsrail
#mısır
#enerji
#anlaşma
#Leviathan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.