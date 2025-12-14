Menü Kapat
Dünya
Hamas doğruladı! Kassam Tugayları komutanı Saad, İsrail saldırısında öldü

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, komutan Raid Saad'ın katliamcı İsrail'in saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Saad'ın, Hamas'ın askeri kanadının önemli isimlerinden biri olduğu ve uzun yıllar askeri mücadelelerde yer aldığı ifade edildi.

Hamas doğruladı! Kassam Tugayları komutanı Saad, İsrail saldırısında öldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.12.2025
15:08
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
15:08

Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, "mücahid komutan" Raid Saad'ın (Ebu Muaz), katliamcı saldırısında yanındaki kardeşiyle "şehit olduğunu" duyurdu.

" halkının, siyonist saldırganlık ve Gazze’de yürütülen soykırım nedeniyle bugün zor günlerden geçtiğini ve ağır bir acı yaşadığını” dile getiren Hayye, "İsrail'in kin ve suç dolu bombardımanlarının 70 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını ve bunların sonuncusunun da Kassam Tugayları komutanlarından Saad olduğunu” ifade etti.

Hayye, Saad'ın "on yıllarca işgalcilerle mücadele ettiğini ve kararlılığının asla sarsılmadığını ve yılmaz bir savaşçı olduğunun" altını çizdi.

Raid Saad, El-Kassam Tugayları’nın tarihsel olarak en öne çıkan liderlerinden biri olarak görülüyor ve hareketin askeri kanadında 20 yılı aşkın süredir kritik görevler üstlenen isimler arasında yer alıyor.

DAHA ÖNCE ÇEŞİTLİ SUİKAST GİRİŞİMLERİNE MARUZ KALMIŞTI

Saad ayrıca, 2000 yılında İkinci Filistin İntifadası'nın patlak vermesiyle birlikte, askeri grupların saflarını örgütleme ve yapılandırmada belirgin rol oynamıştı.

Saad, 2003'ten bu yana Kassam Tugayları'nın askeri konseyinde üye olarak görev yapmış ve Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Dayf ile yakın ilişkisiyle tanıyordu.

Saad, daha önce İsrail tarafından çeşitli girişimlerine maruz kalmış ancak bu saldırılardan sağ kurtulmuştu.

İsrail'in 13 Aralık'ta ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, saldırının Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey üyesi Raid Saad'ı hedef aldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#filistin
#suikast
#gaza
#Raid Saad
#El-kassam Tugayları
#Dünya
