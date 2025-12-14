Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

Aralık 14, 2025 14:36
1
2026'da seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

Prestijli seyahat dergisi BBC Travel 2026 yılında mutlaka görülmesi gereken yerler listesini kamuoyu ile paylaştı. Listede hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile dikkat çeken yerler yer alırken zirvede ise son yıllarda yaptığı kültürel açılışlarla dikkat çeken bir şehir oturdu. İşte “2026’da mutlaka görmelisiniz” dedirten seyahat edilmesi gereken en güzel yerler listesi…

2
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

Seyahat tutkunları için zaman zaman listeler hazırlanıyor. Kimi bölgeler popülerleşmesiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. İşte BBC Travel de yeni yıla girmeye hazırlanırken 2026 yılında mutlaka görülmesi gereken yerlere dair bir listeyi okurları ile paylaştı. Listede doğudan batıya, kuzeyden güneye, kültürü, doğası, mimarisi ve eşsiz güzellikleri ile dikkat çeken destinasyonlar yer aldı. İşte 2026’da seyahat edilmesi gereken en güzel yerler listesinin detayları…

3
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

2026’DA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN EN GÜZEL YERLER

ABU DHABİ

Abu Dhabi, BBC Travel tarafından hazırlanan 2026 yılında görülmesi gereken en iyi 20 yer listesinin ilk sırasında yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi, son dönemlerde özellikle kültür alanında yaptığı büyük açılışlarla dikkat çekiyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük dijital sanat müzesi TeamLab Phenomena’nın da kısa süre önce Abu Dabi'de açıldığının unutulmaması gerekiyor.

Diğer yandan heyecanla beklenen bir açılış ise sanat severlerin nabzını hızlandırmaya devam ediyor. Devasa Guggenheim Abu Dabi modern sanat galerisinin sene sonunda açılması bekleniyor. Aynı zamanda bölgenin jeolojisinden ilham alınarak hazırlanan Abu Dabi Doğa Tarihi Müzesi de görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Abu Dhabi ile ilgili heyecan verici bir diğer gelişme ise Orta Doğu'nun ilk Disneyland'ı için çalışmaların başlamış olması…

4
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

CEZAYİR

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir görkemli gerçeküstü çöl manzaraları, Roma kalıntıları ve büyüleyici mimari tarzların eşsiz bir zarafetle bir araya geldiği tarihi şehirleri ile Cezayir BBC Travel raporunda mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde ikinci sırada yer alıyor.

5
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

COLCHAGUA VADİSİ

Şili’nin başkenti Santiago’ya iki saat mesafede olan Colchagua Vadisi, Arjantin sınırındaki karla kaplı And Dağları'ndan Pasifik'e kadar, Tinguiririca Nehri'nin oyduğu koridoru takip ederek uzanıyor.

Vadinin mutfak kültürü, şarap bağlarının ortasında, güneşli tapınak Fuegos de Apalta gibi yerlerde ön plana çıkıyor.

6
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

COOK ADALARI

Cook Adaları, BBC tarafından yayınlanan raporda, "Cennet gibi bir Polinezya ülkesine yeni erişim" olarak tarif ediliyor. Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ve kendi kendini yöneten, bağımsız bir ülke olan Cook Adaları, Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde.

Topluluğun en kalabalık ve büyük adası Rarotonga'da Güney Pasifik'in tüm güzelliklerine ev sahipliği yapıyor. Karada ise Rarotonga'nın kutsal Maungaroa Vadisi (UNESCO'nun Geçici Listesi'nde) hiç gelişmemiş nehirler ve tropikal yağmur ormanları ile dikkat çekiyor.

7
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

KOSTA RİKA

Dünyanın en zengin biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri olarak nitelendirilen Kosta Rika, seyahat edilmesi gereken yerler listesinde 5. sırada yer alıyor.

Sisli volkanik zirveleri, beyaz kumlu plajları ve tropikal yağmur ormanları gibi doğal güzellikleri ile dikkat çeken Kosta Rika aynı zamanda Kolomb öncesi ve sömürge tarihi ile de seyahat severlerin rotalarında yer alıyor.

Orman örtüsünün yaklaşık yüzde 60'ına ve topraklarının dörtte birine yasal olarak koruma sağlayan Kosta Rika’nın Ulusal Karbon Nötrleştirme Planı, 2050 yılına kadar karbon nötrlüğünü hedefliyor.

8
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

BBC Travel tarafından hazırlanan 2026 yılında mutlaka gezilmesi gereken yerler listesinin devamı ise şu şekilde:

6 NUMARA HEBRİDE ADALARI, İSKOÇYA

9
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

7 NUMARA ISHİKAWA, JAPONYA

10
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

8 NUMARA KOMODO ADALARI, ENDONEZYA

11
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

9 NUMARA LORETO KASABASI, MEKSİKA

12
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

10 NUMARA KARADAĞ

13
2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

11 NUMARA OREGON SAHİLİ, ABD

12 NUMARA OULU, FİNLANDİYA

13 NUMARA PHİLADELPHİA, ABD

14 NUMARA PHNOM PENH, KAMBOÇYA

15 NUMARA GUİMARAES, PORTEKİZ

16 NUMARA SAMBURU, KENYA

17 NUMARA SANTO DOMİNGO, DOMİNİK CUMHURİYETİ

18 NUMARA SLOCAN VADİSİ, KANADA

19 NUMARA ULURU, AVUSTRALYA

20 NUMARA URUGUAY

