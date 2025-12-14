2026’da mutlaka görmelisiniz! Prestijli dergi tek tek açıkladı! İşte seyahat edilmesi gereken en güzel yerler

COOK ADALARI

Cook Adaları, BBC tarafından yayınlanan raporda, "Cennet gibi bir Polinezya ülkesine yeni erişim" olarak tarif ediliyor. Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ve kendi kendini yöneten, bağımsız bir ülke olan Cook Adaları, Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde.

Topluluğun en kalabalık ve büyük adası Rarotonga'da Güney Pasifik'in tüm güzelliklerine ev sahipliği yapıyor. Karada ise Rarotonga'nın kutsal Maungaroa Vadisi (UNESCO'nun Geçici Listesi'nde) hiç gelişmemiş nehirler ve tropikal yağmur ormanları ile dikkat çekiyor.