31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? 31 Aralık bankalar, eczaneler, noterler, kargo firmaları, hastaneler açık mı, kapalı mı?

Resmi tatil günlerinde belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, okullar, üniversiteler, sağlık kurumları, kargo firmaları kapalı oluyor. Aralık ayının ilk iki haftası geride kalırken kış tatili yapmaya hazırlananlar ise yılbaşı tatilini uzatmanın hesaplarını yapıyor. 31 Aralık bu yıl Çarşamba gününe denk gelecek. 1 Ocak Perşembe günü ise tüm kamu kurumları, sağlık kuruluşları, bankalar, borsa ve diğer işletmeler kapalı olacak. Yılbaşı tatili cuma günü sona erecek. Resmi kurumlarda işlem yapmaya hazırlananlar ise 31 Aralık tarihine odaklandı. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? İşte, detaylar…

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 31 Aralık yarım gün olmayacak. Belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Benzer şekilde sağlık kurumlarından olan eczaneler, hastaneler, poliklinikler, aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) açık olacak.

1 OCAK’TA HANGİ YERLER KAPALI OLACAK?

İlgili kanunda yer alan bilgiye göre 1 Ocak Yılbaşı tatili olduğundan tüm kamu kurumları kapalı olacak. Kargo firmaları, PTT, bankalar, bankaların çalışma saatlerine göre hareket eden Borsa İstanbul, sağlık kurumlarının acil servis dışındaki bölümleri kapalı olacak.

YENİ YILIN RESMİ TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni yıla kısa bir zaman kala resmi tatil takvimi yakından takip ediliyor. Özel sektör çalışanları, kamu kurumlarında memurluk yapanlar ve öğrenciler tatil günlerine göre hareket edecek. 2026 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil olacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı tatili 3.5 gün ve Kurban Bayramı tatili 4.5 gün sürecek. İşte, 2026 resmi tatil günleri;

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı