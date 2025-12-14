Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? 31 Aralık bankalar, eczaneler, noterler, kargo firmaları, hastaneler açık mı, kapalı mı?

Yeni yıla kısa bir zaman kala tatil planlaması yapmaya hazırlananlar, takvime odaklandı. Ülkemizde ulusal ve dini bayramlarlarla birlikte önemli günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Mevzuatta yer alan bilgiye göre 1 Ocak resmi tatil olarak kutlanırken vatandaşlar ise öncesinde yarım gün olup olmadığını merak ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi tarihlerden bir gün öncesi yarım gün olarak kabul ediliyor. Kamu kurumları bu tarihlerde yarım gün açık oluyor. Peki 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte, 31 Aralık Çarşamba günü banka, eczane, okullar, noterler, kargo firmaları ve sağlık kurumlarının çalışma bilgisi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? 31 Aralık bankalar, eczaneler, noterler, kargo firmaları, hastaneler açık mı, kapalı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 11:38

günlerinde belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, okullar, üniversiteler, sağlık kurumları, kargo firmaları kapalı oluyor. Aralık ayının ilk iki haftası geride kalırken kış tatili yapmaya hazırlananlar ise yılbaşı tatilini uzatmanın hesaplarını yapıyor. bu yıl Çarşamba gününe denk gelecek. Perşembe günü ise tüm , sağlık kuruluşları, bankalar, borsa ve diğer işletmeler kapalı olacak. Yılbaşı tatili cuma günü sona erecek. Resmi kurumlarda işlem yapmaya hazırlananlar ise 31 Aralık tarihine odaklandı. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? İşte, detaylar…

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 31 Aralık yarım gün olmayacak. Belediyeler, valilikler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Benzer şekilde sağlık kurumlarından olan eczaneler, hastaneler, poliklinikler, aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) açık olacak.

1 OCAK’TA HANGİ YERLER KAPALI OLACAK?

İlgili kanunda yer alan bilgiye göre 1 Ocak Yılbaşı tatili olduğundan tüm kamu kurumları kapalı olacak. Kargo firmaları, PTT, bankalar, bankaların çalışma saatlerine göre hareket eden Borsa İstanbul, sağlık kurumlarının acil servis dışındaki bölümleri kapalı olacak.

YENİ YILIN RESMİ TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

Yeni yıla kısa bir zaman kala resmi tatil takvimi yakından takip ediliyor. Özel sektör çalışanları, kamu kurumlarında memurluk yapanlar ve öğrenciler tatil günlerine göre hareket edecek. 2026 yılında toplam 15,5 gün resmi tatil olacak. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı tatili 3.5 gün ve Kurban Bayramı tatili 4.5 gün sürecek. İşte, 2026 resmi tatil günleri;

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı

19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün)

20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün)

27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı

15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün)

29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

ETİKETLER
#resmi tatil
#kamu kurumları
#31 Aralık
#1 Ocak
#Yılbaşı Tatili
#Yılbaşı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.