Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri! TS BJK maç kadrosunda yıldız isimler yok

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta mücadeleleri kapsamında bugün saat 20.00'de Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Fatih Tekke liderliğindeki Trabzonspor bu sezon ligde büyük bir başarı göstererek 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 34 puanla ligde Galatasaray'ınhemen arkasından 2. sırada yer alan bordo-mavililer, son 3 maçta da galibiyet elde etti. Trabzonspor, Beşiktaş karşısında da galibiyet alarak 2. sıradaki yerini korumayı hedefliyor.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise bu sezon ligde 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 25 puana ulaşan siyah-beyazlılar ligde 5. sırada yer alıyor. beşiktaş karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak, üst sıralarla olan puan farkını kapatmayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ise merak ediliyor.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 7 futbolcu kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Edin Visca, Rayyan Baniya ve Nwakaeme'nin yanı sıra kart cezalıları Onuachu ve Pina'da maçta forma giymeyecek.

Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan'da Beşiktaş maçında Trabzonspor kadrosunda yer almayacaklar. Sakatlıklarını atlatan Savic ve Okay Yokuşlu'nun durumuna ise maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

Beşiktaş tarafında ise Rafa Silva ve Svensson, Trabzonspor kamp kadrosuna alınmadı. Kamp kadrosuna alınmayan iki futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan ve henüz tedavileri sona ermeyen Cengiz Ünder, Jota Silva ile Mustafa Erhan Hekimoğlu karşılaşmada yer almayacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Karşılaşmada bordo-mavililerde Onuachu'nun cezalı olmasından dolayı Felipe Augusto'nun forvet hattında görev alması bekleniyor. Beşiktaş'ta ise uzun bir aranın ardından Rashica'nın tekrardan ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Trabzonspor - Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Wilfried Ndidi, Rashica, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, El Bilal Toure, Tammy Abraham

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 5 maçta 3 galibiyet ile siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Son 5 maçın 1 tanesini bordo-mavililer kazanırken, 1 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın sonuçları şöyle:

15 Şubat 2025 | Beşiktaş 2:1 Trabzonspor

15 Eylül 2024 | Trabzonspor 1:1 Beşiktaş

23 Mayıs 2024 | Beşiktaş 3:2 Trabzonspor

4 Şubat 2024 | Beşiktaş 2:0 Trabzonspor

17 Eylül 2023 | Trabzonspor 3:0 Beşiktaş