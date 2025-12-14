Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri! TS BJK maç kadrosunda yıldız isimler yok

Trabzonspor - Beşiktaş maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 16. haftası kapsamında oynanacak olan dev mücadelede Trabzonspor'da Paul Onuachu, Beşiktaş'ta ise Rafa Silva forma giymeyecek. Taraftarlar tarafından Trabzonspor - Beşiktaş muhtemel 11'leri merak ediliyor. Trabzonspor ve Beşiktaş son 5 maçın istatistikleri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri! TS BJK maç kadrosunda yıldız isimler yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.12.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
14.12.2025
saat ikonu 17:00

Trendyol 'de 16. hafta mücadeleleri kapsamında bugün saat 20.00'de ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Tekke liderliğindeki Trabzonspor bu sezon ligde büyük bir başarı göstererek 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 34 puanla ligde Galatasaray'ınhemen arkasından 2. sırada yer alan bordo-mavililer, son 3 maçta da galibiyet elde etti. Trabzonspor, Beşiktaş karşısında da galibiyet alarak 2. sıradaki yerini korumayı hedefliyor.

Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri! TS BJK maç kadrosunda yıldız isimler yok

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ise bu sezon ligde 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 25 puana ulaşan siyah-beyazlılar ligde 5. sırada yer alıyor. beşiktaş karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak, üst sıralarla olan puan farkını kapatmayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından Trabzonspor - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ise merak ediliyor.

Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri! TS BJK maç kadrosunda yıldız isimler yok

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 7 futbolcu kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Edin Visca, Rayyan Baniya ve Nwakaeme'nin yanı sıra kart cezalıları Onuachu ve Pina'da maçta forma giymeyecek.

Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan'da Beşiktaş maçında Trabzonspor kadrosunda yer almayacaklar. Sakatlıklarını atlatan Savic ve Okay Yokuşlu'nun durumuna ise maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri! TS BJK maç kadrosunda yıldız isimler yok

Beşiktaş tarafında ise Rafa Silva ve Svensson, Trabzonspor kamp kadrosuna alınmadı. Kamp kadrosuna alınmayan iki futbolcunun yanı sıra sakatlıkları bulunan ve henüz tedavileri sona ermeyen Cengiz Ünder, Jota Silva ile Mustafa Erhan Hekimoğlu karşılaşmada yer almayacak.

Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri! TS BJK maç kadrosunda yıldız isimler yok

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Karşılaşmada bordo-mavililerde Onuachu'nun cezalı olmasından dolayı Felipe Augusto'nun forvet hattında görev alması bekleniyor. Beşiktaş'ta ise uzun bir aranın ardından Rashica'nın tekrardan ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri! TS BJK maç kadrosunda yıldız isimler yok

Trabzonspor - Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Sazdağı, Paulista, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Wilfried Ndidi, Rashica, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel 11'leri! TS BJK maç kadrosunda yıldız isimler yok

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 5 maçta 3 galibiyet ile siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Son 5 maçın 1 tanesini bordo-mavililer kazanırken, 1 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı.

İki takım arasında oynanan son 5 maçın sonuçları şöyle:

15 Şubat 2025 | Beşiktaş 2:1 Trabzonspor

15 Eylül 2024 | Trabzonspor 1:1 Beşiktaş

23 Mayıs 2024 | Beşiktaş 3:2 Trabzonspor

4 Şubat 2024 | Beşiktaş 2:0 Trabzonspor

17 Eylül 2023 | Trabzonspor 3:0 Beşiktaş

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#trabzonspor
#süper lig
#mac
#kadro
#İlk11
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.