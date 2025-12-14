15 Aralık Erzurum’da kar tatili var mı yarın okullar tatil olacak mı?

Kış aylarının gelmesi ve kar yağışlarının şiddetini artırması ile birlikte okullarda tatil olma ihtimali gündeme geliyor.

Palandöken Geçidi’nde elverişsiz hava koşulları nedeniyle saatlerce yolda kalanlara ulaşmakta zorluk yaşandı.

Bunun üzerine Karayolları karla mücadele ekipleri ve off-road araçları harekete geçirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucu, ekipler bölgeye ulaşarak tehlikeli alanda bulunan araçları güvenli alana çekti.

Araçlarda mahsur kalanlar Erzurum şehir merkezine ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışı durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerin açıklamaları tatil kararını netleştiriyor.

15 ARALIK ERZURUM’DA OKULLAR TATİL Mİ?

15 Aralık Pazartesi günüyle ilgili olarak şu ana kadar valilikler tarafından okulların kar yağışı nedeniyle tatil edildiğine dair henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Buna göre yarın Türkiye genelinde eğitim-öğretim mevcut haliyle devam edecek