Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 15 Aralık Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler 2025 açıklandı mı?

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken bazı illerden kar mazanlaralı gelmeye başladı. Kastamonu, Hakkari, Van, Bitlis, Erzurum, Siirt, Sivas, Bayburt, Karabük, Bingöl, Muş, Samsun, Erzincan, Ordu, Ağrı gibi illerde kar yağışı görüldü. Bazı illerde görülen kar yağışının ardından gözler okullara çevrildi. Muş’ta kar ve tipi sebebiyle 26 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken Erzurum’da ise Palandöken geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı olan illerde, kar tatili kararını o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Peki Bolu, Erzurum, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Sivas’ta okullar tatil mi? İşte, 15 Aralık kar tatili olan il ve ilçeler…

YARIN (15 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ 2025?

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre pazartesi ve salı günlerinde bazı illerde kar yağışı etkisini artıracak.

Yağışların genel olarak Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu bölgelerde benzer şekilde rüzgar da etkisini hissettirecek. MGM’den yapılan uyarıda Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan’da sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Kar yağışının etkili olması beklenen il ve ilçelerde kar tatiliyle ilgili değerlendirmeler devam ediyor. 15 Aralık Pazartesi günü kar tatili olan il ve ilçeler henüz belli olmadı. Ulaşım başta olmak üzere diğer çalışmalar yapıldıktan sonra kar tatili olacak il ve ilçelere karar verilecek.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER BELLİ OLDU

Türkiye genelinde pazartesi gününden itibaren bazı illerde hava sıcaklıkları düşüşe geçecek. Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kocaeli, Muş, Van, Erzurum, Kastamonu, Hakkari, Samsun, Siirt, Bayburt gibi illerde yer yer kağışı görüldü.

Meteoroloji tahminlerine göre pazartesi ve salı günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde;

Bolu, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Artvin, Nevşehir, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

GÖZLER VALİLİKLERE ÇEVRİLDİ

Kar yağışı beklenen il ve ilçelerde eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin kararları o ilin valilikleri alıyor. İl genelinde kar yağışının etkili olmaması durumunda ise o ilçenin kaymakamlıkları tarafından kar tatili kararı alınabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise hava durumu tahminlerine göre değerlendirme yapıyor.