TGRT Haber
Yaşam
Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 15 Aralık Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler 2025 açıklandı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre bazı iller için sarı kodlu yağış uyarı geldi. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinde seyrederken 21 ilde kar yağışı bekleniyor. Haftanın ilk gününde okul hazırlıkları yapmaya hazırlanan öğrenci ve aileler ise kar tatili olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji haritalarına göre Bolu, Kastamonu, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Hakkari gibi illerde önümüzdeki günlerde kar yağışı etkisini artıracak. Kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Peki Yarın (15 Aralık) okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin son durum…

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 15 Aralık Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler 2025 açıklandı mı?
genelinde hava sıcaklıkları düşüşe geçerken bazı illerden kar mazanlaralı gelmeye başladı. Kastamonu, Hakkari, Van, Bitlis, Erzurum, Siirt, Sivas, Bayburt, Karabük, Bingöl, Muş, Samsun, Erzincan, Ordu, Ağrı gibi illerde görüldü. Bazı illerde görülen kar yağışının ardından gözler okullara çevrildi. Muş’ta kar ve tipi sebebiyle 26 yerleşim yeri ulaşıma kapanırken Erzurum’da ise Palandöken geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı olan illerde, kararını o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Peki Bolu, Erzurum, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Sivas’ta tatil mi? İşte, 15 Aralık kar tatili olan il ve ilçeler…

YARIN (15 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ 2025?

Meteoroloji tahminlerine göre pazartesi ve salı günlerinde bazı illerde kar yağışı etkisini artıracak.

Yağışların genel olarak Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu bölgelerde benzer şekilde rüzgar da etkisini hissettirecek. MGM’den yapılan uyarıda Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan’da sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.

Kar yağışının etkili olması beklenen il ve ilçelerde kar tatiliyle ilgili değerlendirmeler devam ediyor. 15 Aralık Pazartesi günü kar tatili olan il ve ilçeler henüz belli olmadı. Ulaşım başta olmak üzere diğer çalışmalar yapıldıktan sonra kar tatili olacak il ve ilçelere karar verilecek.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 15 Aralık Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler 2025 açıklandı mı?

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER BELLİ OLDU

Türkiye genelinde pazartesi gününden itibaren bazı illerde hava sıcaklıkları düşüşe geçecek. Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kocaeli, Muş, Van, Erzurum, Kastamonu, Hakkari, Samsun, Siirt, Bayburt gibi illerde yer yer kağışı görüldü.

Meteoroloji tahminlerine göre pazartesi ve salı günü kar yağışı beklenen iller şu şekilde;

Bolu, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Artvin, Nevşehir, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? 15 Aralık Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler 2025 açıklandı mı?

GÖZLER VALİLİKLERE ÇEVRİLDİ

Kar yağışı beklenen il ve ilçelerde eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin kararları o ilin valilikleri alıyor. İl genelinde kar yağışının etkili olmaması durumunda ise o ilçenin kaymakamlıkları tarafından kar tatili kararı alınabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ise hava durumu tahminlerine göre değerlendirme yapıyor.

#Türkiye
#hava durumu
#okullar
#kar yağışı
#Kar Tatili
#Yaşam
