Dünyanın en zor dilleri belli oldu! Listede İngilizce olduğunu sananlar baştan yanılıyor

İnsanlar için yeni bir dil öğrenmek her zaman zihinsel bir meydan okumadır, ancak bazı diller, gramer yapıları, karmaşık tonlamaları ve binlerce karaktere dayalı alfabeleri nedeniyle bu zorluğu bambaşka bir seviyeye taşır. Amerika Dışişleri Enstitüsü (FSI) tarafından yapılan sınıflandırmalara göre, Batı dillerini konuşan birinin tam olarak akıcı olması için gereken sürenin üç katına ihtiyaç duyulan diller mevcuttur. İşte en zor diller listesi…
Bir Türk'ün İtalyanca veya Almanca öğrenmesi, aynı dil ailesine ait olmasalar bile, görece daha kolaydır; çünkü dillerimizde benzer gramer yapıları ve Latin alfabesi gibi ortak noktalar bulunur. Ancak bazı dillerin kültürel ve coğrafi uzaklığı, onların öğrenme eğrisini fırlatır. Zorluğun temelinde, dilin sadece sözcük dağarcığı değil, aynı zamanda ses yapısı (tonlama), yazı sistemi (alfabe) ve gramer kuralları (çekimler, zamanlar) yatar. Örneğin, Mandarin Çincesi'nde bir kelimeyi farklı bir tonda söylemek, kelimenin anlamını tamamen değiştirir. Arapça'da ise harflerin yazılışı kelimenin bağlamına göre değişir. Bu tür dilleri öğrenmeye çalışan birinin beyni, sadece yeni kelimeleri ezberlemekle kalmaz, aynı zamanda tamamen farklı bir algoritmik düşünme biçimini benimsemek zorunda kalır.
Mandarin Çincesi, zorluk listelerinin zirvesinde yer alır ve bunun temel nedeni tonlama sistemidir. Mandarin'de dört ana ton ve bir nötr ton bulunur. "Ma" hecesi, söylendiği tona bağlı olarak "anne", "at", "kenevir" veya "azarlamak" anlamına gelebilir. Bu, Batı dillerine alışık olan bir kişinin beyninin sürekli olarak kelimelerin sadece sesini değil, aynı zamanda perdesini de doğru bir şekilde kaydetmesini gerektirir. Öte yandan, yazı sistemi de büyük bir engel teşkil eder. Çince, binlerce ideogram (karakter) kullanır ve günlük gazeteleri okumak için bile yaklaşık 2.000 ila 3.000 karakteri ezberlemek gerekir. Her karakter bir kelimeyi veya bir fikri temsil eder. Bu, beynin görsel hafızasını ve sembolik düşünme yeteneğini olağanüstü bir şekilde zorlar ve geliştirir. FSI'ya göre, İngilizce konuşan birinin Mandarin'de akıcılık kazanması için 2.200'den fazla ders saatine ihtiyacı vardır.
Arapça, özellikle yazım yönü (sağdan sola) ve harflerin kelimenin neresinde bulunduğuna göre şekil değiştirmesi nedeniyle öğrenilmesi en zor dillerden biridir. Ancak Arapçayı zor yapan en büyük faktör üç harfli kök sistemidir. Kelimelerin çoğu, üç sessiz harften oluşan bir kök etrafında inşa edilir ve sesli harfler veya ekler eklenerek anlamı değiştirilir. Örneğin, K-T-B kökü "yazmak" fikriyle ilgilidir (kitap, kâtip, mektup gibi). Bir kelimenin anlamını çözmek için, öğrencinin sadece kelimeyi değil, aynı zamanda o kelimenin kökünü ve hangi eklerin eklendiğini de tanıması gerekir. Bu durum, beyin için inanılmaz derecede soyut ve analitik bir görevdir. Ayrıca, standart Modern Arapça ile günlük konuşulan lehçeler arasındaki büyük fark (Diglossia) da öğrenme sürecini daha karmaşık hale getirir.
Korece ve Japonca, Türkçeye benzer bir cümle yapısına (özne-nesne-yüklem) sahip olsalar da, öğrenme zorluğu tamamen farklı engellerden gelir. Korece, gramer kurallarının aşırı karmaşıklığı ve özellikle saygı dili (honorifics) sistemi nedeniyle zordur. Farklı sosyal statüdeki insanlarla konuşurken tamamen farklı fiil çekimleri ve sözcük dağarcığı kullanmak gerekir. Japonca ise üç farklı yazı sistemini (Hiragana, Katakana ve binlerce Kanji karakterini) aynı anda kullanmayı gerektirir; bu da beynin görsel yükünü katbekat artırır.
Zorlu bir dili öğrenme sürecine giren bir kişinin beyni, inanılmaz bir nöroplastisite (beyin esnekliği) gösterir. Araştırmalar, iki veya daha fazla dil bilen bireylerde (özellikle zor dillerde), beynin gri madde yoğunluğunun arttığını ve bilişsel rezervin güçlendiğini göstermektedir. Tonlamalı diller (Mandarin gibi) konuşanların, dinleme yetenekleri ve işitsel dikkatleri keskinleşir. Karmaşık gramer yapılarını çözenlerin ise problem çözme, karar verme ve görevler arası geçiş yapma (multitasking) yetenekleri gelişir. Kısacası, beyni zorlamak, bilişsel gerilemeyi yavaşlatır ve zihni genç tutar. Zor bir dil öğrenmek, sadece bir iletişim yeteneği değil, aynı zamanda beyninize yapacağınız en değerli yatırım ve en etkili bilişsel egzersizdir.