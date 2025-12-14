İstanbul’da hafta sonu tatsız geçecek! 8 ilçede elektrikler kesilecek, saatlerce gelmeyecek (14 Aralık İstanbul elektrik kesintileri listesi)

Kategoriler
İstanbul
İstanbul’da bu hafta sonu yaşanacak elektrik kesintileri yüzbinlerce kişiyi etkileyecek. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Aralık Pazar günü Arnavutköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer ve Silivri’nin dahil olduğu 8 ilçede elektrik kesintisi gerçekleşecek. Planlı elektrik kesintileri kimi bölgelerde sabah 09.00’da başlayan kesinti akşam saat 18.00’e kadar devam edecek…
14 Aralık İstanbul elektrik kesintileri listesi BEDAŞ tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Kurumun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında 8 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Halkın olumsuz etkilenmemesi adına elektrik kesintilerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin yanı sıra hangi mahallelerin de etkileneceğine dair bilgiler paylaşıldı.
14 Aralık Pazar günü Arnavutköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer ve Silivri’deki elektrik kesintilerinin planlı olduğu belirtilirken, oluşabilecek anlık arızalar da BEDAŞ’a yapılan ihbarlar ile çözüme ulaştırılabiliyor. Kurumun resmi sitesinin yanı sıra mobil uygulaması ve 186 numaralı telefon hattı halka hem planlı elektrik kesintileri hakkında detayları bildirirken hem de yeni arıza ihbarlarını alıyor…