İstanbul’da hafta sonu tatsız geçecek! 8 ilçede elektrikler kesilecek, saatlerce gelmeyecek (14 Aralık İstanbul elektrik kesintileri listesi)

14 Aralık Pazar günü Arnavutköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüpsultan, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer ve Silivri’deki elektrik kesintilerinin planlı olduğu belirtilirken, oluşabilecek anlık arızalar da BEDAŞ’a yapılan ihbarlar ile çözüme ulaştırılabiliyor. Kurumun resmi sitesinin yanı sıra mobil uygulaması ve 186 numaralı telefon hattı halka hem planlı elektrik kesintileri hakkında detayları bildirirken hem de yeni arıza ihbarlarını alıyor…