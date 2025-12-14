Menü Kapat
Yaşam
Bu mahalleye giden şaşıp kalıyor! Burada yaşayan herkes bir 'Yıldız'!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Yıldız Mahallesi'nde yaşayan 880 kişi de 'Yıldız' soyadını taşıyor. Yaşanan karışıklığı engellemek için mahalleliler yeni doğan bebeklere ya ikinci bir isim ya da lakaplar vererek önüne geçmeye çalışıyor. Öte yandan 250 yıllık yerleşimin olduğu mahallede sadece imam ve öğretmenlerin soy ismi 'Yıldız' değil.

14.12.2025
09:30
14.12.2025
14.12.2025 09:50

Reyhanlı'ya 8 kilometre uzaklıkta yer alan Yıldız Mahallesi'nde yaklaşık 880 vatandaş yaşıyor. Geçen yıl Harran Mahallesi'nden ayrılarak mahalle olan 'Yıldız Mahallesi'ni ön plana çıkaran ise mahallede yaşayan herkesin soy isminin 'Yıldız' olması. Mahallede yaşayan vatandaşlar, birbirini tanımak için ikinci isim veya lakap kullanıyor. Resmi işlemlerde karışıklığın önüne geçen ise Cumhuriyeti kimlik numarasının hayata girmesi olmuş. Mahallede imam ve öğretmen başta olmak üzere kamu görevlileri hariç herkesin soy isminin aynı olması ilk kez mahalleye gelenleri de şaşırtıyor.

Bu mahalleye giden şaşıp kalıyor! Burada yaşayan herkes bir 'Yıldız'!

"ÇOĞUNUN İKİNCİ İSMİ VAR"

Mahallede yaşayan vatandaşların isimlerinin karışmaması için çocuklara çift isim verildiğini ifade eden Hasan Yıldız, "Biz Yıldız Mahallesi olarak 880 nüfuslu bir mahalleyiz. Yaklaşık 250 yıldır bu mahallenin yerleşimi vardır. Bizim dedelerimiz zamanından bu yana 'Yıldız' soy ismi olarak geldi. Soy isimler Yıldız olarak devam etti. Bu mahallede; mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç herkesin soy isimleri Yıldız olarak devam ediyor. Genellikle karışıklık olmuyor. Karışıklık olmasın diye mahallede yaşayan insanların çoğunun ikinci ismi var. Örneğin; Ahmet Furkan Yıldız, Ahmet Emin Yıldız bu şekilde olduğu için karışıklık olmuyor. Karışıklık olmasın diye ikinci isim kullanıyoruz. Öğretmenler ilk zamanlarında çok şaşırıyorlar. Öğretmenler burada 5 ila 7 yıl süre görev yaptıkları için zamanla alışıyor. Önceden Harran Mahallesi'ne bağlıydık şimdi biz ayrı Yıldız Mahallesi olduk. Eskiden ikinci isimler kullanılmadığı için karışıklar oluyordu. Reyhanlı ilçesinde hem mahalle hem de soy isim olarak tek bizim mahallede var" dedi.

Bu mahalleye giden şaşıp kalıyor! Burada yaşayan herkes bir 'Yıldız'!

"GENELDE BİR İSİMDEN 50 TANE VAR"

İsimlerde karışıklığın önüne geçmek için birbirlerine lakap taktılarını ifade eden vatandaş Murat Yılmaz ise, "Benim ismim Murat Yıldız, lakabım ise Cemil Kermo Yıldız'dır. Dedelerimiz yaklaşık 250 yıl önce gelip yerleşmişler. Zaman geçtikçe soy ismimiz genişledi. Eskiden karışıklık olurdu ama kimlik olduğunda çok olmuyor. Karışıklık olmasın diye lakaplar takıldı. Mesela; Hasan Mehmet veya Hasan Ahmet gibi lakaplar takıldı. Genelde bir isimden 50 tane var, bu yüzden karışıklık olmasın diye lakaplar taktık. Mahallenin imamı ve öğretmenleri hariç hepsi 'Yıldız' soy isminde. İlk geldiklerinde çok karışıklıklar oluyor. Öğretmenler isimlere alışana kadar çocukların öğrenci numaralarını söylüyorlar. Mesela, Mehmet'i çağıracak ismi yerine 26 numara diye çağırıyor. Çünkü Mehmet dediğinde 10 kişi bakıyor" ifadelerini kullandı.

Bu mahalleye giden şaşıp kalıyor! Burada yaşayan herkes bir 'Yıldız'!
ETİKETLER
#Türkiye
#kimlik kartı
#Yıldız Mahallesi
#Soy İsimleri
#Etnografya
#Yaşam
