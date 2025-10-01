Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Duyan şaşırıp kalıyor! Bu köyde herkesin adı ve soyadı aynı

Siirt'te bir köyde herkesin soyadının 'Yeşilyurt' olması karışıklığa yol açtı. Aksöğüt Köyü'nün büyük problemine çözüm olarak yeni isimler arayışı başladı. Bu karışıklık en çok da köydeki okulda yaşanıyor.

Duyan şaşırıp kalıyor! Bu köyde herkesin adı ve soyadı aynı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 13:09

Siirt'te Aksöğüt Köyü'nde bütün köy halkının soyadının aynı olması karışıklığa yol açıyor. En çok da köydeki okulda yaşanan bu yüzünden bölgede yeni isim arayışları başladı.

111 ÖĞRENCİNİN SOYADI AYNI

Aksöğüt İlk ve Ortaokulu'nda okuyan 144 öğrenciden 30'u taşımalı eğitim kapsamında farklı köylerden gelirken, 111 öğrenci "Yeşilyurt" soyadını taşıyor.

ÖĞRETMENLER ÇAREYİ LAKAP VE NUMARA TAKMAKTA BULDU

Adaş olan bazı öğrencilerin isimleriyle numaralandırıldığı (Adı-1, Adı-2) köyde, kimi öğretmenler adaş öğrencileri "esmer", "uzun", "kısa", "sarışın" gibi sıfatlarla ayırt etmek zorunda kalıyor, bazen de isimlerin yanına baba isimleri ekleniyor.

Duyan şaşırıp kalıyor! Bu köyde herkesin adı ve soyadı aynı

AZ KULLANILAN İSİMLER TERCİH EDİLMEYE BAŞLANDI

Posta gönderilerinin sahiplerine ulaştırılmasından resmi işlemlere kadar birçok alanda yaşanan karışıklığın önüne geçilmesi için denenen yöntemler de çözüm olmayınca yeni doğan çocuklara klasik isimlerin yerine nadir kullanılan Asel, Belinay, Asmina, Semine, Eslem, Mirhat ve Miran gibi yeni isimler verilmeye başlandı.

KÖYDE HERKES AKRABA

Muhtar Talip Yeşilyurt, köyde imam dahil herkesin akraba olduğunu ve aynı soyadını taşıdığını, okulda ve resmi kurumlarda isim benzerliği nedeniyle karışıklıklar yaşandığını söyledi.

Okulda neredeyse her sınıfta aynı ismi taşıyan birkaç öğrencinin bulunduğunu ifade eden Yeşilyurt, "Köyümüz büyük bir aile gibi. Bu nedenle çocuklara yeni isimler vermeye başladık." dedi.

Yeşilyurt, geçmişte köyde 10 yıl minibüs şoförlüğü yaptığını anlatarak, o dönemde köy sakinlerinin eşyalarını taşıdığını, bunların sahiplerini bulmakta sıkıntı yaşadığını belirtti.

Duyan şaşırıp kalıyor! Bu köyde herkesin adı ve soyadı aynı

TEKNOLOJİ SAYESİNDE BİRAZ DA OLSA RAHATLADIK

Yeşilyurt, "Haftada bir cuma günleri posta geliyor, beni çağırıyorlar. Saatlerce düşünüp araştırıyorum. 5 isim aynı olduğu için hane numaralarına bakıyoruz. Orayı ara, burayı ara sahibini bulana kadar zorluk çekiyoruz. Artık farklı isimler verdiğimiz için karışıklık daha da azalacak." diye konuştu.

"ÖNCEKİLER ÇOK MAĞDURİYET YAŞADI"

Sosyal bilgiler öğretmeni İbrahim Ertaş da köydeki okulda yeni göreve başladığını, daha önce yaşanan karışıklıkların şu anda azaldığını dile getirdi.

Ertaş, "Bizden önceki arkadaşlar isim benzerliğinden dolayı çok mağduriyet yaşamışlar. Artık aileler farklı farklı isimler kullanıyor. Bu nedenle şu an sınıflarda eskisi kadar sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Duyan şaşırıp kalıyor! Bu köyde herkesin adı ve soyadı aynı

SESLENİNCE İKİSİ BİRDEN BAKIYOR

Ana sınıfı öğretmeni Ayşe Aksoy ise okuldaki öğrencilerin çoğunun akraba olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sınıfımda iki Ecrin var. 'Ecrin' deyince ikisi aynı anda bana bakıyor. Birine seslendiğim ya da etkinliklerde komut verdiğim zaman ikisi aynı anda bana tepki veriyor. Birini çağırdığımda ikisi birden geliyor. Köyde son yıllarda dünyaya gelen çocuklara Asel, Belinay ve Asmina gibi isimlerin verilmesi okula da yansıdı, böylece karışıklıklar azaldı."

4. sınıfta okuyan Muhammed Yeşilyurt isimli 3 öğrenciden 2'si ise sınıfta isim benzerliği nedeniyle zaman zaman karışıklıkların yaşandığına değindi.

