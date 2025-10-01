Menü Kapat
Hava Durumu
İstanbul'da yaşayanlar için etiketlerdeki fiyat değişimlerini ve enflasyon oranını gösteren kritik veri açıklandı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Eylül ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19, yıllık bazda yüzde 40,75 arttı.

’un Eylül ayı enflasyonu belli oldu. Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,19 olarak gerçekleşti. 2024 Eylül ayına göre 2025 Eylül ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 40,75 olarak gerçekleşti.

İstanbul'un eylül enflasyonu belli oldu! En çok buna para ödedik!

Eylül ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre eğitim harcamaları grubunda yüzde 24,26, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 4,40, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 3,85, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 3,15, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 2,57, konut harcamaları grubunda yüzde 2,28, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,95, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 1,82, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 0,36 artış, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 0,05 azalış görüldü. haberleşme ve sağlık harcamaları gruplarında fiyat değişimi izlenmedi.

İstanbul'un eylül enflasyonu belli oldu! En çok buna para ödedik!

EĞİTİM HARCAMALARI ZİRVEDE

İstanbul’da 2025 Eylül ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; yeni eğitim yılının başlaması ile eğitim harcamaları grubunda yer alan bazı ürün ve hizmetlerde görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel etki ve piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu. Eylül ayında en yüksek grup artışı eğitim harcamaları grubunda (yüzde 24,26), en yüksek azalış ise alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda (yüzde 0,05) izlendi.

İstanbul'un eylül enflasyonu belli oldu! En çok buna para ödedik!

TOPTAN FİYATLAR YÜKSELDİ

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Ağustos ayında yüzde 2,56 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi 2025 Eylül ayında yüzde 1,29 oranında arttı. 2025 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 22,12, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 31,23 oldu. Eylül 2025’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,76, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,41, madenler grubunda yüzde 1,03, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,44 artış; kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,29 azalış gözlendi; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi. Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Eylül ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 61,10, mensucatta yüzde 49,05, gıda maddelerinde yüzde 29,77, işlenmemiş maddelerde yüzde 28,32, yakacak ve enerjide yüzde 23,19, kimyevi maddelerde yüzde 22,15, madenlerde yüzde 18,15 artış gerçekleşti.

