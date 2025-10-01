Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yediğimiz şekerde 'metal kalıntısı' uyarısı! Bakanlık hemen harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanlığı, şeker fabrikalarından gelen şekerlerde 'metal kalıntısı' şikayetleri üzerine harekete geçti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 12:12

İstanbul Ticaret Borsası'nın (İSTİB) Güvenilir Ürün Platformu desteğiyle düzenlediği bir toplantıda konuşan İSTİB Meclis Üyesi Muhammet Ali Kılıç, şeker tüketicisi firmalar olarak son dönemlerde bazı sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Bunlardan en önemlisinin üretimi engelleyen, bantlarını durduran, şekerde 'metal kalıntısı' olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti: "Gelen şekerde metal kalıntısı oluyor. Metal dedektörleri devreye girdiğinden hattı sürekli kesiyor. Şekerde metal kalıntısı sorunu çözülemez mi? Bir sistem kurulamaz mı?"

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Can, metal kalıntısının önlenmesi için yapılacak yatırımın maliyetinin yüksek olmadığını belirterek, "Ciddi bütçe istemiyor. Şeker içindeki metal için önlem alınabilir. Özel fabrikalar bu konuda çok dikkatliler ama gelenlerle ilgili üzerimize düşeni yaparız" dedi.

Şeker Dairesi Başkanı Mümtaz Sinan da sektörü izleme ve denetimi görevi gereğince sorunların çözümü noktasında adımlar attıklarını vurgulayarak, "Metal kalıntısı için hemen arkadaşlarımızı tüm fabrikalarda çalışma yapmak üzere talimatlandıracağız" diye konuştu.

