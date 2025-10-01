Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugünden itibaren başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de 18 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan karar bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak. Peki kredi kartı faiz oranları, akdi faiz ve kredi kartı gecikme faizi ne kadar oldu?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 10:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), faiz oranlarında değişiklik yaptı. Kredi kartı faiz oranları ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de 18 Eylül'de yayımlandı. Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri değişti. Tebliğe göre, 2020/16 sayılı Tebliğin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “164” ibaresi “139” olarak değiştirildi.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugünden itibaren başlıyor

Ayrıca tebliğe eklenen Geçici Madde 7 ile, yeni düzenlemeye ilişkin oranların 24 Eylül 2025’te TCMB tarafından ilan edileceği ve 1 Ekim 2025’ten itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugünden itibaren başlıyor

FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle kredi kartı harcamalarında aylık yüzde 4,75 olan akdi faiz yüzde 4,50’ye indirilmiş oldu. Gecikme faizi de yüzde 5,05'ten yüzde 4,80'e çekildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle kredi kartından nakit çekim ve kredili mevduat hesabı işlemlerinde de 25 baz puanlık uygulanacağı açıklandı.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugünden itibaren başlıyor

POS İŞLEMLERİNDE DE ORANLAR DEĞİŞTİ

Üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı ise kredi kartı ve banka kartı için ayrı olacak şekilde düzenlendi.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran sabit tutulurken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan en yüksek POS komisyon oranı yüzde 1,04'e indirildi. Yeni oranların, banka kartlarının yanı sıra ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacağı bildirildi. Düzenleme 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek.

