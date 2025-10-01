Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Kıdem tazminatına büyük zam! İsa Karakaş tüm çalışanlara iyi haberi verdi

Memur maaşı için yapılacak yüzde 16 ile 18 arasında zam ve 1000 liralık seyyanen artışla birlikte çalışanların merakla beklediği kıdem tazminatı zammı da kesinleşmiş olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, tüm çalışanları uyardı ve kıdem tazminatı bekleyenlere iyi haberi verdi. İşte tahmin edilen zam oranıyla birlikte yeni kıdem tazminatı rakamı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 11:29

Her çalışanın hayalinin emeklilik süreciyle birlikte hakkı kazanmak olduğunu söyleyen Uzmanı İsa Karakaş, çalışanları uyardı ve yeni yılda yapılacak kıdem tazminatı zammı hakkında bilgi verdi.

Kıdem tazminatına büyük zam! İsa Karakaş tüm çalışanlara iyi haberi verdi

İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

Kıdem tazminatına büyük zam! İsa Karakaş tüm çalışanlara iyi haberi verdi

Kıdem tazminatında üst sınırın 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren 46.655,43 TL’ye yükseldiğini bildiren Karakaş, yeni belirlenecek olan zamlı rakamın 31.07.2026 gününe kadar geçerli olacağını söyledi.

Kıdem tazminatına büyük zam! İsa Karakaş tüm çalışanlara iyi haberi verdi

Tüm memurların ocak ayında maaşlarının güncellenmesi zorunlu olduğunu hatırlatan Karakaş, bu şekilde kıdem tazminatının belirlenmesi için ygüncel beş bileşen ortaya çıkacağını ve bu bileşenlere göre tazminatın yeni tavanının belli olacağını belirtti.

Kıdem tazminatına büyük zam! İsa Karakaş tüm çalışanlara iyi haberi verdi

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

"Bugün itibarıyla Temmuz+Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif farkı şimdiden % 4,14 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam toplu sözleşmede yer alan %5’ün altında kaldığından memurlar için henüz bir enflasyon farkı oluşmamıştır. Ancak daha 4 aylık enflasyon verileri bulunmaktadır. Ayrıca yeni toplu sözleşmeden kaynaklı ilave %11’lik bir rakam söz konusudur" diyen Karakaş, 2025 yıl sonu enflasyon hedefinin yeni (2026-2028) OVP’de %28,5'e yükseltildiğini; TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE yıl sonu artış beklentisi %29,86 olarak tahmin edildiğini söyledi.

Kıdem tazminatına büyük zam! İsa Karakaş tüm çalışanlara iyi haberi verdi

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

Karakaş, "Ocak ayında ve emeklisinin maaşlarına %11’lik toplu sözleşme alacağıyla birlikte en az %16 ve azami %18 oranında bir güncelleme yapılmasını beklemekteyim. Yapılan bu güncellemeye ayrıca 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışı da ilave edilecektir. Hem oransal artış hem taban aylığa uygulanacak seyyanen 1000 TL’lik artış kıdem tazminatı tavanına olumlu yönde etki edecektir" dedi.

Kıdem tazminatına büyük zam! İsa Karakaş tüm çalışanlara iyi haberi verdi

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

kalan son 4 aylık veriyle birlikte kıdem tazminatı tavanı da ortalama yüzde 18 civarında bir ihtimalinin söz konusu olduğunu söyleyen Karakaş, kıdem tazminatı tavanının 53.919,68 liradan 63.625 liraya yakın bir rakam olarak ortaya çıkması söz konusu olduğunu vurguladı. Yani kıdem tazminatına yaklaşık 9 bin 625 TL civarında bir zam yapılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekli promosyonu bekleyenler dikkat! Rakam arttı: Ödemenizi kontrol edin
Çocuğunuzda bu oyuncak varsa hemen imha edin! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#zam
#enflasyon
#memur
#kıdem tazminatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.