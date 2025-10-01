Kıdem tazminatına büyük zam! İsa Karakaş tüm çalışanlara iyi haberi verdi

Her çalışanın hayalinin emeklilik süreciyle birlikte kıdem tazminatı hakkı kazanmak olduğunu söyleyen Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışanları uyardı ve yeni yılda yapılacak kıdem tazminatı zammı hakkında bilgi verdi.

İş Kanunu hükümleri gereğince işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

Kıdem tazminatında üst sınırın 01 Ocak 2025 tarihinden itibaren 46.655,43 TL’ye yükseldiğini bildiren Karakaş, yeni belirlenecek olan zamlı rakamın 31.07.2026 gününe kadar geçerli olacağını söyledi.

Tüm memurların ocak ayında maaşlarının güncellenmesi zorunlu olduğunu hatırlatan Karakaş, bu şekilde kıdem tazminatının belirlenmesi için ygüncel beş bileşen ortaya çıkacağını ve bu bileşenlere göre tazminatın yeni tavanının belli olacağını belirtti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

"Bugün itibarıyla Temmuz+Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif enflasyon farkı şimdiden % 4,14 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam toplu sözleşmede yer alan %5’ün altında kaldığından memurlar için henüz bir enflasyon farkı oluşmamıştır. Ancak daha 4 aylık enflasyon verileri bulunmaktadır. Ayrıca yeni toplu sözleşmeden kaynaklı ilave %11’lik bir rakam söz konusudur" diyen Karakaş, 2025 yıl sonu enflasyon hedefinin yeni (2026-2028) OVP’de %28,5'e yükseltildiğini; TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TÜFE yıl sonu artış beklentisi %29,86 olarak tahmin edildiğini söyledi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

Karakaş, "Ocak ayında memur ve emeklisinin maaşlarına %11’lik toplu sözleşme alacağıyla birlikte en az %16 ve azami %18 oranında bir güncelleme yapılmasını beklemekteyim. Yapılan bu güncellemeye ayrıca 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışı da ilave edilecektir. Hem oransal artış hem taban aylığa uygulanacak seyyanen 1000 TL’lik artış kıdem tazminatı tavanına olumlu yönde etki edecektir" dedi.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

kalan son 4 aylık veriyle birlikte kıdem tazminatı tavanı da ortalama yüzde 18 civarında bir zam ihtimalinin söz konusu olduğunu söyleyen Karakaş, kıdem tazminatı tavanının 53.919,68 liradan 63.625 liraya yakın bir rakam olarak ortaya çıkması söz konusu olduğunu vurguladı. Yani kıdem tazminatına yaklaşık 9 bin 625 TL civarında bir zam yapılacak.