Asgari ücret ile tüm maaşlar değişecek! İsa Karakaş'tan kritik tahmin

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret, memur ve memur emeklisi maaş artışı ile “Aile Yılı” kapsamında annelere yönelik doğum izni hakkı konusunda merak edilen tüm detayları TGRT Haber’e özel olarak açıkladı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Karakaş, asgari ücret konusunda yaptığı değerlendirmede, “Yılın başından beri asgari ücret hakkında 27 bin - 28 bin bandındaydı tahminim. JP Morgan’ın tahmininden daha yüksek olacak. Bu şekilde en fazla 28 bin lira olabilir. Açlık sınırı 28 bin liraya dayandı, dolayısıyla işçinin cebine maaş girdiğinde açlık sınırı 30 bin lirayı aşacak. Asgari ücretin aslında olması gereken rakam 36.305 TL, o da hatta şubat ayında 40 bin lirayı bulmalı" dedi.

İŞÇİ KESİM NE İSTİYOR?

Karakaş, hükümet, işveren ve işçi tarafının masaya oturduğunu ancak işçi kesiminin taleplerinin görmezden gelindiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Hükümet tarafı, işveren ve işçi tarafı birlikte işçinin cebine şubat ayında girecek maaşla bir işçinin yaşaması için gereken giderlerin en az ne kadar olacağı belirleniyor ama bizde asgari ücret belirlenirken TÜRK-İŞ, TİSK var. Asgari ücreti temsil eden sendikalar bu görüşmelere katılmıyor. HAK-İŞ komisyonun tarafı değil, katılma yetkisi yok. Asgari ücrette işçi kesiminin iradesi dikkate alınmıyor. Hükümet ve işveren yan yana gelince işçi kesimin isteği dikkate alınmıyor. TÜRK-İŞ’in aldığı karar yerinde bir karar yani.”

YENİ YASAMA YILINDA DOĞUM İZNİ ARTACAK

Karakaş, yeni yasama yılında “aile yılı” kapsamında yapılacak düzenlemelere de dikkat çekerek, “Yaşlanmaya bağlı düzenlemeler ön plana alındı. Bazı sınıflar çocuk olmadığı için kapatılıyor. Doğuma bağlı düzenlemeler ön plana çıkacak. Özellikle doğum izni artırılacak. Doğum halinde anneye 16 haftalık süre toplamda 24 haftaya çıkarılacak. İkiz ve daha fazla bebekte 2 hafta daha doğum izni verilecek. Babalık izni memurlar için 10 günden 15 güne çıkarılacak. Peki işçilerin durumu ne olacak?” diye sordu.

KÖTÜ NİYETLİ İŞVEREN BUNU FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜYOR

Kadınların istihdama katılımını artırmaya yönelik düzenlemelere rağmen bazı işverenlerin uygulamadan kaçındığını söyleyen Karakaş, “Hükümet annelerin istihdama katılması için düzenlemeler yaptı ama bazı işverenler bunu uygulamak istemiyor. Bu yüzden işe almak istemiyor kötü niyetli işverenler” ifadelerini kullandı.

ÖZEL SEKTÖR MAAŞ ZAMLARINI ASGARİ ÜCRETE BAĞLIYOR

Eylül ayından itibaren özel sektörün maaş çalışması yaptığını hatırlatan Karakaş, “Hepsinin gözü asgari ücrette. Asgari ücret zammı kadar özel sektör zam yapıyor. Ama kamu ile özel sektör arasında uçurum oldu. Özel sektörde çalışanlara promosyon hakkı bile verilmiyor. Haftalık çalışma saatleri düşürülüyor ancak özel sektörde bu da çok sınırlı” dedi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 10-11 ZAM

Emekliler konusuna da değinen Karakaş, “Emekliler 17 milyona dayandı. Analizime göre memur emeklilerine enflasyon bu ay daha yüksek gelecek diye bekliyoruz. Yüzde 2,5 civarında yani yüzde 30’u aşacak. Böyle gerçekleşirse yıl sonu 32,5 olarak gerçekleşecek. Yıl sonu enflasyon yüzde 30 rakamını görmeyecek. Yüzde 30’un altında mutlaka açıklanacak. SSK, Bağ-Kur sandıklar ocak ayı geldiğinde maaşlarının en az yüzde 10, maksimum yüzde 11 zam görecekler” diye konuştu.

MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Memur emeklilerinin daha avantajlı olduğunu vurgulayan Karakaş, “Memur emeklileri ise temmuz ayında yüzde 5’i aşan fark çıkarsa enflasyon farkı ilave edilecek. Memur emeklilerinin cebinde yüzde 11 toplu sözleşme oranı ve bin TL seyyanen zam artışı var. Memur emeklileri ocak ayında yüzde 16-18 zam ve bin lira seyyanen zam alacak” dedi.