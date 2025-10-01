Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

TOBB Nefes kredisinde ikinci şans! 25 milyar liralık yeni kredi paketi devrede

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından küçük ölçekli iş yerlerine destek olmak için uygulanan TOBB Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları yarından itibaren toplanmaya başlayacak. İşte kredinin detayları...

AA
01.10.2025
01.10.2025
'lere destek olmak için oluşturulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nde yeni dönem başvuruları yarından itibaren alınacak. Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB, Garanti Fonu (KGF) ve bankalar tarafından KOBİ'lere destek olmak için oluşturulan Nefes Kredisi'nde yeni dönem 2 Ekim itibarıyla başlayacak.

TOBB Nefes kredisinde ikinci şans! 25 milyar liralık yeni kredi paketi devrede

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

KOBİ'lere uygun koşullarda desteği sağlamayı amaçlayan krediye, TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmeler başvurabilecek. İşletmeler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine yapabilecek.

TOBB Nefes kredisinde ikinci şans! 25 milyar liralık yeni kredi paketi devrede

Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz, azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde ise yüzde 32 faizle kullandırılacak. Kredi hacminin büyüklüğü de 25 milyar lira olarak belirlendi. Bu yılın temmuz ayında verilen TOBB Nefes Kredisi'yle 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlanmıştı.

TOBB Nefes kredisinde ikinci şans! 25 milyar liralık yeni kredi paketi devrede

KOBİ'LERE NAKİT AKIŞI

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

TOBB Nefes kredisinde ikinci şans! 25 milyar liralık yeni kredi paketi devrede

"Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırı, krediye erişimi zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde KOBİ'lerimizin nakit akışını korumak için gerçekten 'nefes' olacak kaynak oluşturduk. Amacımız, zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak. Bu kapsamda, TOBB, KGF ve bankalar güç birliği yaptık. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm bankaların yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."

