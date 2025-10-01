Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Netanyahu İsrail yanlısı paylaşımlar için servet ödedi!

İsrail hükümetinin, Gazze'deki katliamların üzerini örtmek için fenomenleri kullandığı ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya fenomenlerine, İsrail yanlısı paylaşımlar için servet ödedi.

Netanyahu İsrail yanlısı paylaşımlar için servet ödedi!
İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda fenomenlerinin paylaşımlarının Gazze Savaşı'nda ne kadar önemli olduğunu söyledi. ABD merkezli yayın kuruluşu Respobsible Statecraft'ın haberine göre, "Savaşmamız gerekiyor? Nasıl yapacağız? Fenomenlerimizle. Bence bir şansınız olursa siz de onlarla, o toplulukla konuşmalısınız. Çok önemliler" dedi.

Netanyahu İsrail yanlısı paylaşımlar için servet ödedi!

HER PAYLAŞIM BAŞINA 300 BİN LİRA

Haberde, hükümetinin ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında fenomen olan kişilere, İsrail yanlısı paylaşımlar yapmaları için 7 bin dolar yani 300 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı adına faaliyet gösteren Bridge Partners adlı danışmanlık firmasının, sosyal medya üzerinden yürütülen kampanya için Havas Media Group Germany aracılığıyla 900 bin dolarlık fatura kestiği ifade edildi.

Netanyahu İsrail yanlısı paylaşımlar için servet ödedi!

'Esther Projesi' denilen bu dezenformasyonun haziran ayında başladığı, kasımda ise bitmesi planlandığı, 14 -18 fenomenden oluşan bir grup ile İsrail yanlısı içerik üretimini hedeflediği aktarıldı.

Bir başka belgede ise fenomenlere yaklaşık 552 bin 946 doların ayrıldığı iddia edildi. Projede hangi fenomenlerin yer aldığı ya da ödemelerin nasıl dağıtıldığı ise bilinmiyor.

