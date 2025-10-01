Netanyahu İsrail yanlısı paylaşımlar için servet ödedi!

İsrailBaşbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının Gazze Savaşı'nda ne kadar önemli olduğunu söyledi. ABD merkezli yayın kuruluşu Respobsible Statecraft'ın haberine göre, "Savaşmamız gerekiyor? Nasıl yapacağız? Fenomenlerimizle. Bence bir şansınız olursa siz de onlarla, o toplulukla konuşmalısınız. Çok önemliler" dedi.

HER PAYLAŞIM BAŞINA 300 BİN LİRA

Haberde, İsrail hükümetinin TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında fenomen olan kişilere, İsrail yanlısı paylaşımlar yapmaları için 7 bin dolar yani 300 bin TL ödeme yapıldığı belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı adına faaliyet gösteren Bridge Partners adlı danışmanlık firmasının, sosyal medya üzerinden yürütülen kampanya için Havas Media Group Germany aracılığıyla 900 bin dolarlık fatura kestiği ifade edildi.

'Esther Projesi' denilen bu dezenformasyonun haziran ayında başladığı, kasımda ise bitmesi planlandığı, 14 -18 fenomenden oluşan bir grup ile İsrail yanlısı içerik üretimini hedeflediği aktarıldı.

Bir başka belgede ise fenomenlere yaklaşık 552 bin 946 doların ayrıldığı iddia edildi. Projede hangi fenomenlerin yer aldığı ya da ödemelerin nasıl dağıtıldığı ise bilinmiyor.