 Berkay Alptekin

Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'ndakiler güvenlik pozisyonunda! İsrail gemileri yaklaşıyor

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalamayanların oluşturduğu ve Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun öncü gemisi "Alma"nın çok yakınına, İsrail'e ait bir geminin yaklaştığı bildirildi. Gemidekiler ise bu duruma karşılık güvenlik protokolünü devreye alarak güvertede güvenlik pozisyonu aldı.

AA
01.10.2025
01.10.2025
Küresel Sumud Filosu'nda yer alan ve ismi açıklanmayan Al Jazeera'ya bağlı bir muhabirin yaptığı açıklamada, 'e ait bir gemi, filoya liderlik eden Alma gemisinin neredeyse dibine kadar yaklaştı.

İsrail gemisi, Alma gemisinin iletişim sistemlerini ve motorunu bozarak gemiyi çalışamaz hale getirirken, Alma gemisindeki katılımcılar, önceden belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda telefonlarını denize attı.

Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'ndakiler güvenlik pozisyonunda! İsrail gemileri yaklaşıyor

İsrail gemisi daha sonra bölgeden ayrılırken Küresel Sumud Filosu, Şeridi kıyılarına doğru rotasına devam ediyor.

"Alma" gemisindeki katılımcılarla bir süre kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.

Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'ndakiler güvenlik pozisyonunda! İsrail gemileri yaklaşıyor

"YÜKSEK ALARMDAYIZ"

Filonun yolculuğuna dair Telegram hesabından yapılan daha önceki paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili (yaklaşık 222 km) sınırına yaklaşıyoruz." bilgisi verilmişti.

Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'ndakiler güvenlik pozisyonunda! İsrail gemileri yaklaşıyor

"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanılmıştı.

"Yüksek riskli bölgeye" girildiği kaydedilen paylaşımda "Daha önceki filoların saldırıya uğradığı ve/veya durdurulduğu bölge. Tetikte olun." uyarısı yapılmıştı.

Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'ndakiler güvenlik pozisyonunda! İsrail gemileri yaklaşıyor

"GEMİLERİN ÜZERİNDEKİ DRON SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI"

Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.

Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, "Gemilerimizin üzerindeki dron sayısı iki katına çıktı, internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.

Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'ndakiler güvenlik pozisyonunda! İsrail gemileri yaklaşıyor

GÜVERTEDE GERGİN BEKLEYİŞ

Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.

Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.

Gazze için yola çıkan Sumud Filosu'ndakiler güvenlik pozisyonunda! İsrail gemileri yaklaşıyor

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

