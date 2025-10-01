Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altın uçuşa geçti! Gram altın 52 haftanın zirvesinde

Altın fiyatlarının önüne geçilemiyor. ABD'de hükümetin kapanması ve jeopolitik gerilimler piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Güncel altın fiyatı kendi rekorunu kırarak 52 haftanın en yüksek rakamına yerleşti. TSİ 12.50 itibarıyla gram altın 5.208 liradan işlem görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
01.10.2025
saat ikonu 14:32

rekor kırmaya devam ediyor. 52 hafta önce 2.803 liradan işlem gören şu ana kadarki en yüksek konumuna yükseldi. TSİ 12.50 itibarıyla gram altın 5.208 liradan işlem görüyor. Peki 1 Ekim 2025 gram altın, , ne kadar oldu?

Altın uçuşa geçti! Gram altın 52 haftanın zirvesinde

Dünyada ons altın fiyatları yükselirse, Türkiye’de de altın fiyatları yükseliş ivmesi yakalıyor. Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler, İsrail - Gazze savaşı ve ABD'nin bu savaş karşısındaki tutumu gibi sebeplerle hareketlenen altın fiyatlarını da etkiliyor. Risk iştahı kaçan yatırımcılar kendilerini güvenli limana atıyor.

Altın uçuşa geçti! Gram altın 52 haftanın zirvesinde

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ABD'de hükümetin kapanması sonrası piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Emtia piyasası ve değerli madenlerin fiyatlarında da dolar kuruna bağlı olarak değişimler sürüyor. TSİ 12.50 itibarıyla gram altın 5.208 liradan işlem görüyor. Yarım altın 17.321 liraya işlem görüyor. Çeyrek altın ise 8,660 liradan hesaplanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bugünden itibaren başlıyor
Asgari ücret ile tüm maaşlar değişecek! İsa Karakaş'tan kritik tahmin
ETİKETLER
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#yarım altın
#küresel piyasalar
#Jeopolitik Gelişmeler
#Risk Iştahı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.