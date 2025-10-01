Altın uçuşa geçti! Gram altın 52 haftanın zirvesinde

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. 52 hafta önce 2.803 liradan işlem gören gram altın şu ana kadarki en yüksek konumuna yükseldi. TSİ 12.50 itibarıyla gram altın 5.208 liradan işlem görüyor. Peki 1 Ekim 2025 gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu?

Dünyada ons altın fiyatları yükselirse, Türkiye’de de altın fiyatları yükseliş ivmesi yakalıyor. Dünyada yaşanan jeopolitik gelişmeler, İsrail - Gazze savaşı ve ABD'nin bu savaş karşısındaki tutumu gibi sebeplerle hareketlenen küresel piyasalar altın fiyatlarını da etkiliyor. Risk iştahı kaçan yatırımcılar kendilerini güvenli limana atıyor.

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

ABD'de hükümetin kapanması sonrası piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Emtia piyasası ve değerli madenlerin fiyatlarında da dolar kuruna bağlı olarak değişimler sürüyor. TSİ 12.50 itibarıyla gram altın 5.208 liradan işlem görüyor. Yarım altın 17.321 liraya işlem görüyor. Çeyrek altın ise 8,660 liradan hesaplanıyor.