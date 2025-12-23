Menü Kapat
Konyaspor Antalyaspor'u mağlup etti: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol bir kırmızı kart!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda, Konyaspor ve Antalyaspor karşılaştı. Yeşil beyazlılar, kötü bir dönemden geçen Akdeniz temsilcisi karşısında galip geldi.

Konyaspor Antalyaspor'u mağlup etti: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol bir kırmızı kart!
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Antalyaspor'u 1-0 ile geçti. Ev sahibinin galibiyet golü, 21. dakikada Tunahan Taşçı'dan geldi. Ayrıca da Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, müsabakanın 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü.

Konyaspor Antalyaspor'u mağlup etti: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol bir kırmızı kart!

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu.

Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 75 Yasir Subaşı), Utku Eriş, Guilherme, Jin-ho Jo (Dk. 63 Bardhi), Tunahan Taşçı (Dk. 87 Stefanescu), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu (Dk. 87 Kaan Akyazı), Muleka (Dk. 75 Jevtovic), Umut Nayir.

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 81 Bünyamin Balcı), Ceesay (Dk. 73 Soner Dikmen), Saric (Dk. 81 Hasan Yakup İlçin), Storm, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Gueye), Ballet, Doğukan Sinik (Dk. 46 Van de Streek).

Gol: Dk. 21 Tunahan Taşçı (Tümosan Konyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 30 Ballet, Dk. 43 Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 35 Melih İbrahimoğlu, Dk. 76 Utku Eriş, Dk. 90+5 Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor).

Konyaspor Antalyaspor'u mağlup etti: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol bir kırmızı kart!

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ EKİBİN KUPA SERÜVENİNDE SIRADAKİ MAÇLAR KİMLERLE?
Konyaspor, kupadaki bir sonraki maçında Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
