Konyaspor Antalyaspor'u mağlup etti: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol bir kırmızı kart!

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Antalyaspor'u 1-0 ile geçti. Ev sahibinin galibiyet golü, 21. dakikada Tunahan Taşçı'dan geldi. Ayrıca da Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, müsabakanın 90+5. dakikasında kırmızı kart gördü.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Murathan Çomoğlu.

Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 75 Yasir Subaşı), Utku Eriş, Guilherme, Jin-ho Jo (Dk. 63 Bardhi), Tunahan Taşçı (Dk. 87 Stefanescu), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu (Dk. 87 Kaan Akyazı), Muleka (Dk. 75 Jevtovic), Umut Nayir.

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Samet Karakoç, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Ensar Buğra Tivsiz (Dk. 81 Bünyamin Balcı), Ceesay (Dk. 73 Soner Dikmen), Saric (Dk. 81 Hasan Yakup İlçin), Storm, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Gueye), Ballet, Doğukan Sinik (Dk. 46 Van de Streek).

Gol: Dk. 21 Tunahan Taşçı (Tümosan Konyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 30 Ballet, Dk. 43 Ceesay (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 35 Melih İbrahimoğlu, Dk. 76 Utku Eriş, Dk. 90+5 Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor).