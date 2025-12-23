2026 köprü ve otoyol ücretlerine zam oranı belli oldu mu ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında, yeni yılda köprü ve otoyollardan geçiş için alınacak ücretlere ilişkin bilgiler verdi.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 27 Kasım 2025 tarihli nüshasında yayımlanmıştı.

Bu kapsamda yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edilmiş ve 2026 yılı itibarıyla vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranı doğrultusunda yükseleceği belirtilmişti.

2026 KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti mevcut 47 TL'den 59 TL'ye çıkacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise hâlihazırda 80 TL olan geçiş ücreti, yapılan zam sonrası 100 TL olarak uygulanacak.

Otomobiller için 795 TL olan Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri ise yeni tarifeyle birlikte 998 TL’ye yükselecek.