BES kesintisi ne kadar, maaşın yüzde kaçı kesilir? 2026 BES kesintisi asgari ücret zammının ardından belli oldu

BES kesintisi 2026 yılında ne kadar yapılacağı asgari ücret zammının ardından netlik kazandı. 7 milyon vatandaşı doğrudan, toplumun diğer kısmını ise dolaylı yoldan etkileyen 2026 asgari ücret zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bugün (23 Aralık 2025) gerçekleştirilen 3. toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zamlı yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 liraya yükseldi. Bakan Işıkhan geçtiğimiz yıl bin lira olarak uygulanan işverene asgari ücret desteğinin ise 1.270 TL olarak uygulanmaya devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından BES kesintisi ne kadar, maaşın yüzde kaçı kesilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

BES KESİNTİSİ NE KADAR 2026?

BES kesintisi brüt asgari ücret tutarının yüzde 3 oranında her ay çalışanların maaşından kesiliyor. Bu kapsamda 2025 yılı boyunca BES kesintisi kapsamında çalışanlardan 780 TL kesinti yapılmıştı. 2026 yılı itibarıyla yeni asgari ücret zammının ardından bu oran yüzde 27 zamlandı. 2026 Ocak ayından itibaren çalışanlardan 990 TL BES kesintisi yapılacak.

1 AYLIK BES KESİNTİSİ NE KADAR?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte BES kesintisi de arttı. Buna göre BES kesintisi 780 TL'den 990 TL'ye yükseldi. 2026 yılı boyunca çalışanların maaşından 990 TL BES kesintisi kapsamında kesilecek.