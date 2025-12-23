Menü Kapat
BES kesintisi ne kadar, maaşın yüzde kaçı kesilir? 2026 BES kesintisi asgari ücret zammının ardından belli oldu

2026 BES kesintisinin ne kadar olduğu yeni zamlı asgari ücretin açıklanmasının ardından gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücrete 2026 yılında yüzde 27 zam yapıldı. 2026 Ocak ayından itibaren net asgari ücret yüzde 27 zamla birlikte 28 bin 75 lira olacak. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. Peki 1 aylık bes kesintisi ne kadar, maaşın yüzde kaçı kesilir?

BES kesintisi ne kadar, maaşın yüzde kaçı kesilir? 2026 BES kesintisi asgari ücret zammının ardından belli oldu
BES kesintisi yılında ne kadar yapılacağı zammının ardından netlik kazandı. 7 milyon vatandaşı doğrudan, toplumun diğer kısmını ise dolaylı yoldan etkileyen 2026 belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından bugün (23 Aralık 2025) gerçekleştirilen 3. toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan zamlı yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre asgari ücrete yüzde 27 oranında yapıldı. Yapılan zamla birlikte net asgari ücret 28 bin 75 lira, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 liraya yükseldi. Bakan Işıkhan geçtiğimiz yıl bin lira olarak uygulanan işverene asgari ücret desteğinin ise 1.270 TL olarak uygulanmaya devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından BES kesintisi ne kadar, maaşın yüzde kaçı kesilir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

BES kesintisi ne kadar, maaşın yüzde kaçı kesilir? 2026 BES kesintisi asgari ücret zammının ardından belli oldu

BES KESİNTİSİ NE KADAR 2026?

BES kesintisi brüt asgari ücret tutarının yüzde 3 oranında her ay çalışanların maaşından kesiliyor. Bu kapsamda 2025 yılı boyunca BES kesintisi kapsamında çalışanlardan 780 TL kesinti yapılmıştı. 2026 yılı itibarıyla yeni asgari ücret zammının ardından bu oran yüzde 27 zamlandı. 2026 Ocak ayından itibaren çalışanlardan 990 TL BES kesintisi yapılacak.

BES kesintisi ne kadar, maaşın yüzde kaçı kesilir? 2026 BES kesintisi asgari ücret zammının ardından belli oldu

1 AYLIK BES KESİNTİSİ NE KADAR?

Asgari ücretin artmasıyla birlikte BES kesintisi de arttı. Buna göre BES kesintisi 780 TL'den 990 TL'ye yükseldi. 2026 yılı boyunca çalışanların maaşından 990 TL BES kesintisi kapsamında kesilecek.

