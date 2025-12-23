Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu? 2026 asgari ücret işverene maliyeti hesaplama

Asgari ücret, 2026 yılı için yüzde 27 artış yapıldı ve işverene maliyeti de değişti. 2025 yılında asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olmuştu. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüs asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücret neti 28 bin 75 lira, brüt ise 33 bin 30 lira oldu. Peki asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR OLDU 2026

Bakan Işıkhan tarafından açıklanan bilgilere göre asgari ücret zammı 28 bin 75 lira oldu. Asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmış oldu. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi. İşverene verilen asgari ücret desteği ise 1.250 lira olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE HANGİ ÖDEMELER ZAMLANACAK?

Yeni asgari ücret rakamının belli olmasının ardından işsizlik maaşı, kidem tazminat, GSS primleri, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlerin rapor ücretleri gibi birçok kalemde tutarlar artış gösterecek.